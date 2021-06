Turistas resienten las altas temperaturas y calor en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Hoy Mazatlán tendrá una temperatura máxima de 32 grados, pero con sensación térmica de 37, y una mínima de 26 grados centígrados.

El calor no solo lo resienten los mazatlecos, también los visitantes, en especial los que provienen de regiones frescas.

Foto: Carla Gonzales | El Sol de Mazatlán

La recomendación es evitar realizar actividades físicas o salir al exterior de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, pues en este lapso la radiación solar es más intensa.

En el puerto ocurre un fenómeno muy peculiar; los turistas suelen subir el faro en horarios que son atípicos para el mazatleco, quienes acostumbran ir o muy temprano, antes de que salga el sol, o en la tarde cuando cae el atardecer.

También puedes leer: Hay probabilidad de Lluvia para este fin de semana en el Estado de Sinaloa

Foto: Carla Gonzales | El Sol de Mazatlán

Ante esto, los visitantes dicen que se debe, en gran parte, a que por la tarde ya tienen planeado ir a otros lugares, entonces hay que aprovechar el día al máximo y recorrer la mayor cantidad de atractivos, incluso van con ropa que no es adecuada para el ejercicio, pues de ahí se van directamente a la playa o a turistear al malecón.

Gaby, originaria de Guanajuato, es la segunda vez que visita Mazatlán, pero es la primera vez que sube al faro.

"Esta bien cansado, es la segunda vez que venimos a Mazatlán aunque no habíamos subido El Faro hasta hoy, no se ve alto pero si está cansado. Ya no lo vuelvo a subir", expresó.

César viene desde Monterrey y aunque también allá hace calor, comenta que es muy diferente, pues aquí es muy húmedo.

Foto: Carla Gonzales | El Sol de Mazatlán

"Si está pesado subir el faro, el calor está bueno, ya para las 7:00 de la mañana está haciendo. Subimos el faro bien cansados, te tiemblan los pies, allá arriba si se siente con ganas el airecito, hay que tomar bastante agua y ya la bajada como quiera", comentó.

"Está bonito pero cansado, el calor está fuerte, allá está más fresco. Hay que tomar mucha agua", mencionó Alberto de Hidalgo.

Los turistas que recién bajaban del recinto natural, se resguardaban del sol bajo la sombra de los árboles en la glorieta y de las edificaciones cercanas. Compraban agua, refresco y comida para tratar de reponerse pues del esfuerzo físico.









Lee más aquí:

Local Siguen llegando los turistas a Mazatlán

Local Aunque está nublado, no hay probabilidad de lluvia para Culiacán