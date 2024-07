Turistas disfrutan de Mazatlán bajo un cielo nublado

Mazatlán, Sin. -En un sábado donde el sol lucha por hacer su aparición entre las nubes, Mazatlán se convierte en el punto de encuentro para turistas ávidos de sol y mar. A pesar de las condiciones climáticas que marcan una temperatura de 33 grados Celsius y una sensación térmica de 40 grados, los visitantes de Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua, Tijuana y Ciudad de México han elegido esta ciudad costera como su destino ideal.

Desde tempranas horas, las playas de Mazatlán recibieron a bañistas que disfrutaron de las aguas templadas del Pacífico, ignorando el cielo nublado que no impidió el placer del contacto con el mar.

"Está nublado, pero que importa el calor sigue y el agua la disfrutamos de la misma manera, la playa no cambia porque esté nublado o no, a eso venimos. Estamos aquí como desde las 10:00 de la mañana rentamos el paraguas y la mesa y con eso, nada más esperando que pasen los vendedores para comprar comida", mencionó Ricardo Gil, turista originario de Tijuana.

Entre risas y juegos familiares, se respira un ambiente de vacaciones plenas.

"Hay que pasar tiempo con la familia, si ya gastamos en venir para acá, pues que las risas no falten", añadió.

No obstante, no todo se limita a la playa. Las calles del centro histórico también fueron testigos del bullicio de turistas que se aventuraron a explorar sus coloridos rincones. Desde la Plazuela Machado hasta el Mercado Pino Suárez, cada rincón parece contar una historia que atrae a los visitantes, quienes no dudan en capturar cada momento con sus cámaras.

"Venimos desde la Ciudad de México y es muy divertido poder conocer estos mercados y las plazas de aquí, muy diferente a como son en nuestra tierra", señaló Angélica López, turista originaria de Ciudad de México.

Entre las actividades favoritas se destacan los paseos en pulmonía y aurigas por el malecón, donde la brisa marina se mezcla con el murmullo de los transeúntes. Los vendedores ambulantes ofrecen desde artesanías hasta delicias gastronómicas locales, completando la experiencia sensorial que es Mazatlán en pleno verano.

"Han sido más los turistas los que han procurado lo que vendemos, y está muy bien, es lo que veníamos esperando de esta temporada vacacional, que ellos vengan y compren", mencionó un vendedor de fruta de la zona de playas.