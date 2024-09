Turistas denuncian que aurigueros les ‘clavan las uñas’

Mazatlán, Sin.- Turistas que visitan Mazatlán han alzado la voz contra el servicio de transporte público de alquiler, principalmente los aurigueros.

Aseguran que, a pesar de la gran afluencia de visitantes, el costo para trasladarse desde un hotel de Cerritos hasta el Faro de Mazatlán oscila entre 500 y 700 pesos.

Puedes leer: Subastarán en Mazatlán hasta un avión asegurado por el Gobierno federal

"Sabemos que no está cerca, pero esas cantidades son grandes por llevarnos al Faro, otros nos cobran lo mismo, pero ofrecen el paseo, que no manchen, no porque seamos turistas tienen qué colgarse en los costos", mencionó Alejandra, turista originaria de Celaya, Guanajuato.

Local Vigilan al transporte público en Mazatlán para evitar abusos

Muchos comentan que se les había dicho que este precio correspondía a un paseo, lo que ha causado confusión.

"Nos cobran como 500 ó 700 pesos, pero es por el paseo y todavía incluye una parada para tomarnos fotos o conocer algo así, pero estos personajes quieren cobrar más caro y eso no va, la verdad, no están siendo justos, si eso me lo cobras por un paseo, adelante", añadió.

Ante estas tarifas, algunos optan por tomar camiones para ahorrar.

Sin embargo, también han mencionado que ciertos prestadores de servicios les han recomendado denunciar estas prácticas.

"Preferimos agarrar camiones, nos ahorramos muchísimo dinero y nos dan el mismo tour, haz de cuenta, muchos que trabajan en los transportes nos han dicho que los denunciamos por largos también", mencionó la turista.