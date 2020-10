Turistas dan vida a los comercios del Centro

Mazatlán, Sin.- Recorriendo los alrededores del mercado Pino Suárez, en la esquina Leandro Valle y Benito Juárez se encuentra don Roberto vendiendo vasos con fruta en su carreta; de jícama, de sandía, de piña o combinados, con limón y chile en polvo a 25 pesos. Con mucha paciencia 'pica' la fruta y la resguarda de las abejas en una vitrina.

"Son mancitas", dice mientras continúa partiendo una piña; de repente llegó un cliente, luego otro y otro asi hasta que en menos de dos minutos ya había unas seis personas haciendo fila para comprar un vaso. La vendimia le cayó muy bien a don Roberto pues comenta que ha estado muy "pioja" últimamente por la pandemia.

Poco a poco las calles del Centro Histórico empiezan a cobrar vida con la llegada de turistas que recorren los puestos de artesanías en busca de un recuerdo o souvenir.

Las pulmonías dan vuelta una y otra vez alrededor del mercado en busca de pasajeros; es la hora en que los proveedores llegan a surtir la mercancía a los locatarios y con las paradas continuas del transporte urbano, el tráfico se vuelve lento y denso.

Las personas entran y salen del centro de abastos, algunos cargados de bolsas con mandado y otros portando su nueva una playera con el nombre de Mazatlán en colores llamativos.

Para disfrutar de la gastronomía típica del puerto, no hay como degustar algún platillo en las carretas. En el puesto de doña Rosa no cabe ni una persona más, pero con tal de saborear sus tacos de birria, a los comensales no les importa estar de pie.

Los mariscos de carreta, dicen, son los más frescos que se pueden encontrar y Gilberto prepara un cóctel para un par de turistas en la carreta que le heredó su padre.

Peros si de dulces típicos se trata, don Raúl Partida, mejor conocido como "el kilo" despacha a sus clientes nanchis, cocadas y alfajores. O doña María, que sobre una jaba de madera, apila bolsitas de los tradicionales y famosos suaves.

Es fin de semana y para los comerciantes representa un incremento en sus ventas; de viernes a domingo la vendimia repunta hasta un 70% que viene a compensar la tranquilidad, soledad y bajas ventas que padecen entre semana.









