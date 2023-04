Turismo chartero invade Mazatlán en Semana Santa

Mazatlán, Sin.- Durante esta Semana Santa entre 10 y 15 camiones chárter por día llegan a Mazatlán, todos llenos de turistas que provienen de estados como Jalisco, Nayarit, Durango, Guanajuato y de la Ciudad de México.

En el estacionamiento ubicado frente al Acuario se ubican estas unidades, en espera de los visitantes que vienen a disfrutar de las playas y los principales atractivos turísticos del puerto.

"Tan solo en este autobús vienen 22 personas, es una familia que viene en grupo a disfrutar de Mazatlán, nosotros venimos por tres días, pero son más los autobuses que llegan, en promedio llegan entre 10 y 15 camiones por día, son pocos los que se van el mismo día, alrededor de 3, casi todos vienen toda la semana”, dijo Mario Rodríguez, chofer de una unidad que llegó procedente de Guanajuato.

Asegura que muchas personas que llegan en estos autobuses pagan un paquete, el cual incluye un paseo por la ciudad y diferentes áreas.

"No es la primera vez que me toca venir a Mazatlán, ya sé que me puedo estacionar aquí y listo, muchas veces se ven pocos autobuses porque las personas están recorriendo los sitios de interés de Mazatlán y la zona rural en ellos, muchas familias pagan ese paquete para ahorrar algo de los transportes, y ya nosotros nos encargamos de llevarlos a la playa que ellos quieran, dejarlos en el embarcadero de la Isla de la Piedra y regresamos por ellos”.

Otras personas llegaron para quedarse durante toda la Semana Santa, mientras que hay quienes solo vienen por tres o cuatro días.

"Hay personas que vienen a desquitar lo que se van a gastar, llegan un viernes y se van el lunes de Semana de Pascua, te digo porque toda nuestra flota así viene, todos nos vamos hasta el lunes de pascua, hay otros que vienen menos tiempo por cuestiones de trabajo, pero es una llegada constante estos días", comentó Jorge Crespo, quien conduce desde Guadalajara.

De todos lados

Los autobuses que han llegado al puerto esta Semana Santa son originarios de Guadalajara, Guanajuato, Mérida, Sonora, San Luis Potosí y Morelia, entre otros estados.