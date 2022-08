Truenan trabajadores de Parques y Jardines para remover a su jefe de su cargo

Mazatlán, Sin.- Con las condignas "¡No más abusos a los derechos laborales!", y "¡Respeto al trabajo de las mujeres!", trabajadores y trabajadoras sindicalizados se manifestaron esta tarde en la sala de Cabildo, justo antes de iniciar la sesión ordinaria No. 19.

Laura Elena Tirado Aguilar, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, expresó que buscan la destitución del trabajador José Alberto Zambrano Bañuelos, jefe del departamento de Parques y Jardines en la dirección de Servicios Públicos.

"Es déspota, tiene quejas de acoso laboral, no surte, no está al pendiente de los equipos y del material que debe de tener parques y jardines y más en estas temporadas, está fallando como jefe y es falta el respeto a los trabajadores", expresó.

Agregó que al trabajador se le pide a ser ciertas labores sin contar con la herramienta adecuada para hacerlo, tampoco, como jefe inmediato, vigila la seguridad del trabajador, además ha ejercido violencia de género contra las mujeres.

"Por años hemos tenido trabajadoras mujeres, a las cuales se refiere que no son necesarias, que las hace un lado, que dice por qué no se pueden subir a los camiones de volteo, eso se llama violencia a la mujer, no te puedes expresar así de una mujer; todas podemos hacer algo, tenemos años en Parques y Jardines y el señor, porque no le agradan las mujeres, quiere quitar las de ahí y dice que no son útiles", agregó.

EL PROBLEMA NO ES NUEVO

Mencionó que ya en el mes de enero se había hecho la petición, pero se dijo que el trabajador iba a cambiar de actitud y su forma de dirigirse a los trabajadores, y aunque si se puso las pilas unos meses después regreso a su comportamiento habitual.

"Ya se había hecho, esta petición y hasta ahorita no hemos tenido respuesta; son alrededor 260 trabajadores de Parques y Jardines que están inconformes", mencionó.

Tirado Aguilar preciso además que el jefe de departamento en reiteradas ocasiones ha externado que él tiene todo el apoyo del alcalde y que por eso él no va a ser removido de su cargo y que va a seguir haciendo lo que hace.

ATIENDEN EL CASO

Una comitiva fue atendida por el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin y cuerpo de regidores, dónde se acordó esperar la resolución del Órgano Interno de Control, pues ya se había girado un oficio a esta dependencia, además de a la Síndica Procurador y al mismo alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, por lo que el asunto ya está bajo investigación.