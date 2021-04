Truenan pugnas al interior de Morena en el Congreso

Culiacán, Sin.- El diputado del grupo parlamentario de Morena, Apolinar García Carrera – con 58 iniciativas presentadas- se quejó de que la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia Francisca Abelló Jordá –con dos iniciativas presentadas-, mantiene bloqueadas varias de sus iniciativas como es el caso del PIN parental que incluso grupos pro-vida también presentaron una propuesta similar.

García Carrera dijo que tanto la diputada Francisca Abelló Jordá presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia como la diputada con licencia Flor Emilia Guerra Mena quien era titular de la Comisión de Educación desairaban sus iniciativas con el argumento de que son obsoletas, cuando es la misma sociedad la que las está demandando.

“Lo peor del caso es que no están siendo parejos y menos de esta señora que esta como presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, entre ella y Emilia Guerra que era de la comisión de Educación prácticamente las desechan ni siquiera las quieren ver ni analizar”, lamentó.

El diputado de Morena advirtió que en el Congreso del Estado la balanza no es pareja, por lo que pidió que si las iniciativas no les convienen la desechen en las reuniones de comisiones, pero que no se vale que las estén bloqueando.

Dijo que algunas de sus iniciativas, como es la Ley del PIN parental son enviadas a la Comisión de Equidad, cuando en realidad corresponde atenderlas a la Educación y Cultura porque, aunque están dirigidas a hacer modificaciones a la Ley de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa están relacionadas al derecho que tienen los padres sobre la educación que reciben sus hijos.

Explicó que en la ley se menciona que los nuevos talleres y materias que se pretenden impartir en las instituciones educativas, donde piden que a los tutores se les entere por escrito los horarios y días en que se impartirán estas clases y el derecho que tiene ellos a decidir que asistan o no.

Los padres de familia, incluso hasta docentes dijo le han hecho este y otros planteamientos y tanto ellos como los grupos pro-vida, tienen derecho a expresar sus ideas y es obligación de los legisladores atender sus peticiones.





















