"Trolea" Rocha Moya a Juan Alfonso Mejía por Diputación federal

Culiacán, Sin. -El gobernador Rubén Rocha Moya no solo se volvió a regocijar esta mañana con los resultados de los candidatos de Morena a las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión.

En su conferencia semanera de este lunes se dio el tiempo de trolear a uno de los adversarios de los aspirantes morenistas a la Cámara de Diputados.

¿Y de quién habló? De Juan Alfonso Mejía López, quien junto con el actual mandatario estatal formó parte de la administración de Quirino Ordaz Coppel, uno como coordinador general de asesores, y el segundo como Secretario de Educación Pública y Cultura.

¿Pero qué dijo?

El Mandatario estatal hablaba de los funcionarios que solicitaron licencia para buscar un puesto de elección popular en las pasadas elecciones, quienes tras ganar este día regresaron a sus puestos en el Gobierno sinaloense, como Enrique Inzunza Cázarez a la Secretaría General de Gobierno, y Teresa Guerra Ochoa a la Secretaría de las Mujeres.

Al ser cuestionado sobre Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura, quien ya es Diputada electa por el Distrito 01 federal, que abarca de Mazatlán a Escuinapa, dijo que no la ha visto, solo se comunicaban por teléfono para ver cómo iba la campaña.

Rocha Moya dijo que le gustaría contar se vuelva con el mayor número de los funcionarios con los que inició su gobierno, pues ya tienen experiencia.

“(Graciela Domínguez) fue muy exitosa en términos electorales, es la más alta votación… el más amplio margen, y le ganó a un intelectual de esos que se forman en París, de esos que se la comen ardiendo“, expresó el Mandatario estatal.

"Casi por eso me la traigo pa’cá otro rato, no la he visto… puede venir igual que Enrique (Inzunza), igual que Tere (Guerra)", dijo Rocha Moya.