Tribunal declara infundada queja del Congreso contra UAS

Culiacán, Sin-. El Congreso del Estado recibió un nuevo revés legal luego de que un tribunal de alzada declaró infundada la queja que presentó en contra de la suspensión definitiva obtenida por la Universidad Autónoma de Sinaloa que a su vez impugnó varios artículos de la Ley de Educación Superior del Estado.

Sin embargo, los magistrados de Segundo Tribunal Colegiado de Mazatlán indicaron en su resolución del pasado 4 de abril, que el fondo del asunto se determinará en la sentencia definitiva, por lo que la suspensión se mantiene hasta el momento.

Al explicar porqué con la suspensión otorgada no se trastocan beneficios a la colectividad, el Tribunal señaló a la letra: “Tal motivo de la queja es inoperante, en principio porque respecto a la no violación de la autonomía de la UAS es un tema que atañe al fondo del asunto, el cual es propio de la sentencia definitiva que se emita en el cuaderno principal, pero no del incidente de suspensión de donde deriva el recurso de queja que nos ocupa”.

Dentro de los alegatos del Congreso, se indicaron que la UAS ni los universitarios que promovieron amparos cuentan con interés jurídico, los magistrados señalaron que el juez de distrito sí encontró dicho interés y, como una saeta, el tribunal sostuvo que encontró deficientes los argumentos para combatir el agravio.

Sobre todo, explica más adelante el expediente, porque todavía no hay efectos de los artículos de la Ley impugnada, pues ya le tocará al juez de distrito emitir una sentencia y esta ser recurrida a otras vías jurisdiccionales.

Proceso legal

En su demanda el Congreso aseguró que la suspensión le causaba agravio porque le paralizaba el proceso de reformar otras leyes, pero el tribunal dio como inoperante dicho asunto, debido a que la queja no iba en ese sentido.

Es decir, no operan los argumentos de lo que se duele el Congreso porque este aún no cuenta con un proceso de reformas en camino, o al menos no es de lo que se quejó, pues su impugnación es particularmente sobre el otorgamiento de la suspensión por parte de un resolutor federal.

De ahí que después de analizar todos los conceptos de la queja presentada por Ricardo Madrid, como presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, el tribunal procedió a declarar infundada, por lo que se espera que en unos días continúe el proceso en los juzgados federales.

Ya será en sentencia definitiva en donde se resuelva si los artículos de la Ley de Educación Superior son o no inconstitucionales.