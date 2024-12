Tras ola de violencia, 22 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Del 9 de septiembre, día en que se desató la ola de violencia en el estado por la pugna entre grupos delincuenciales, a la fecha, ha habido 10 casos de feminicidio y 12 de homicidios dolosos contra mujeres en Sinaloa.

La Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, precisó que en lo que va del año, en la entidad se han registrado 24 casos de feminicidios.

“Cada uno de estos casos son dolorosos y nos lastiman, y estamos atentas a lo que desde la Secretaría de las Mujeres podamos realizar para seguir eliminando la violencia contra las mujeres”, dijo.

Agregó que el año pasado se registraron 33 casos de feminicidio en Sinaloa, lo que aseguró que sigue convocando a las autoridades a trabajar para seguir eliminando estos casos.

Disminuyen casos de violencia familiar

La titular de SEMujeres señaló que desde el pasado mes de agosto, los casos de violencia familiar han presentado disminuciones en Sinaloa.

Detalló que de agosto a septiembre hubo una baja en este delito de un 3 por ciento; el siguiente mes de un 10 por ciento; y el último mes de un 15 por ciento.

No obstante, subrayó que esta disminución no significa que no existan casos de violencia familiar, por lo que exhortó a las mujeres víctimas de violencia a acercarse a la Secretaría de las Mujeres y a los Centros de Justicia para que sean acompañadas en sus procesos.