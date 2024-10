Tras 5 horas, desplazados liberan el malecón, pero la Rafael Buelna sigue cerrada

Mazatlán, Sin.- La avenida del Mar fue liberada 5 horas después de que desplazados de Concordia cerraron la vialidad y desataron el caos vial por el paseo costero, pero la avenida Rafael Buelna sigue cerrada a la circulación entre El Toreo y las oficinas locales de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.

La protesta, de acuerdo con los desplazados, es porque el Gobierno del Estado no les ha querido entregar las escrituras de sus viviendas en el fraccionamiento CVIVE de Mazatlán.

La manifestación y cierre de ambas vialidades inició a las 9 de la mañana e impactó en la llegada tardía de cientos de personas a sus centros de trabajo, principalmente en la hotelería.

Esto también tuvo un fuerte impacto en los pocos turistas que hay en el puerto, quienes prefirieron regresar a sus hoteles para no enfrentarse a más tráfico.

Las decenas de familias que protestaron aseguraron haber pagado hace más de dos años sus casas, pero aún no reciben las escrituras.

A pesar de haber cumplido con el pago de 5 mil pesos cada familia, acusaron que el Gobierno estatal se ha negado a entregarles los documentos.

José Carlos González, asesor de los desplazados, explicó que son 155 familias afectadas en todo el estado, quienes realizaron los pagos para obtener las escrituras de sus viviendas, pero a la fecha no las han recibido.

"Los desplazados por la violencia que están aquí vienen por 155 escrituras que ellos pagaron. Les dijeron que no autorizaba el gobernador a dárselas, a pesar de que ellos ya pagaron. Tienen más de dos años que hicieron el pago de 5 mil pesos cada uno", declaró.

El asesor añadió que las personas desplazadas consideran que la negativa del gobierno vulnera sus derechos, pues las escrituras son algo que ya han pagado y deberían recibir.

"Ellos quieren las escrituras, es un derecho", subrayó González.

Los manifestantes provienen de diversas comunidades afectadas por la violencia, entre ellas Potrerillos, Pánuco, La Petaca y Loberas.

Muchos de ellos han huido de sus hogares debido a la inseguridad en la región.

“Todos ellos son desplazados de la violencia actual. Estamos hablando de 90 personas de Pánuco, en total son como 180 personas. Hay gente que viven 20 en una sola casita”, relató González.

Destacó que estas familias enfrentan condiciones precarias.

El gobierno por su parte, expuso, ha ofrecido realizar un evento en Concordia para la entrega de las escrituras, pero los manifestantes señalan que no pueden asistir debido a las condiciones de inseguridad.

"Vivienda dice que por orden del gobernador no se darán escrituras porque quieren hacer un evento en Concordia, pero ellos no se pueden desplazar a Concordia. No pueden. Vienen huyendo de allá, vienen desplazados, es la palabra”, enfatizó el asesor.

A pesar de que en febrero el alcalde de Mazatlán, Édgar González, prometió la entrega de las escrituras, hasta el momento no han habido avances.

"El alcalde fue el que prometió las escrituras desde febrero, pero no, no aparece", señaló González.

Entre los manifestantes se encontraban personas de hasta 98 años, a quienes se les ha negado incluso el acceso a los baños en las oficinas gubernamentales cercanas.

"Hay mujeres de 90 años. No le quieren prestar el baño ahí adentro del CVIVE. Si tú entras ahí, hay personas de 90, 98, 86 años, y realmente ni el baño les quieren prestar. Es una violación sistemática muy fea, denigrante, discriminatoria”, denunció el asesor.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, los desplazados han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional, donde acusan al gobernador Rubén Rocha Moya de negligencia, que ha resultado en la muerte de desplazados.

"Acabamos de poner una denuncia a la Corte Criminal Internacional contra Rubén Rocha Moya. Ya es la segunda, anexando más documentación porque se nos han muerto niñas y niños, y tenemos gente con cáncer y no les da las escrituras. Es derecho de ellos, ellos la pagaron", reiteró González.

Aunque la manifestación comenzó con unas 500 personas, el número se redujo a aproximadamente 300 debido a que algunos manifestantes tuvieron que retirarse por motivos de salud o trabajo.

Los desplazados han dejado claro que permanecerán en el lugar hasta obtener una solución.

“No es el bloqueo, si te fijas, están en el CVIVE. Solo que no los dejan ni entrar ni nada, ni prestarle el baño. Y les dijeron, así claro, el gobernador no quiere entregarles las escrituras, aquí están, está grabado. Entonces, bueno, ni el baño, las personas de 80, esas personas votaron por él, es lo triste, los traicionó, la verdad”, concluyó González.