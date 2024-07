Transportistas piden que la tarifa del transporte público suba a 14 pesos

Culiacán, Sin. -Ante el incremento de insumos, mantenimiento motriz y otras necesidades, líderes del transporte urbano del estado de Sinaloa piden un aumento razonable a la tarifa del transporte público, la cual subiría hasta los 14 pesos.

En ese sentido, Joel Camacho González, presidente de la Federación de Autotransportes del Estado (FAES) explicó que con el costo de la tarifa actual ya no alcanza para mantener las unidades de camiones, pues desde reparaciones, diésel y más dejan sin ganancia al concesionario.

“Nosotros estamos de acuerdo en que sea una tarifa razonable, pero mínimamente para que podamos salir adelante, dándole mantenimiento a los carros, que ahorita no nos está alcanzando ni para eso”, señaló.

El líder del transporte en el estado, dijo que el traer aire acondicionado en una unidad representa un gasto del 30 al 40 por ciento más que el de operación, porque los camiones gastan entre 80 a 100 litros, con aire se gasta hasta 140 litros de diésel.

Agregó que se busca dar un servicio de mejor calidad, pero también se requiere del apoyo del gobierno para que el servicio público urbano emerja de cómo está actualmente.

Los líderes del transporte de Mazatlán, Ahome y Culiacán manifestaron que el costo de la tarifa no ayuda a que pueda darles mantenimiento a las unidades que se tienen, menos para comprar nuevas unidades, ya que andan hasta en 3 millones de pesos y lo ven inalcanzable.

Asimismo, Camacho González puntualizó que los camiones Puro Sinaloa que se adquirieron en la administración de Quirino Ordaz Coppel se tuvieron que devolver, porque no fue posible pagarlos y no porque no les gustara.

El aumento de la tarifa que proponen los transportistas en el estado es de dos pesos para las unidades con aire acondicionado teniendo un costo total de 14 pesos y 12 pesos para las unidades sin aire, por lo que hacen el llamado al gobernador Rubén Rocha Moya para que les escuche y reciba sus propuestas, donde se pueda hacer un cambio para beneficio de todos.

Finalmente, los transportistas apoyan a los estudiantes con un descuento del 78 por ciento, lo cual supera el 50 por ciento que por ley se debería otorgar y las autoridades no han dado respuesta para analizar un cambio, pues el costo de operación del 50 por ciento en el estado por parte de los concesionarios representa hasta 330 millones de pesos anuales, sin embargo, al otorgar más del 50 por ciento de descuento ya representa hasta un costo de hasta 450 millones de pesos al año en los más de 2 mil 200 camiones que hay en el estado.