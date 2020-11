Transporte urbano labora al 85%

Mazatlán, Sin.- Con el 85% de las unidades en operación y hasta un 30% menos en venta respecto al año pasado, opera la Alianza de Camiones Urbanos y Sub Urbanos de Mazatlán, informó su presidente, Faustino Mejía Chávez.

Dijo que hace aproximadamente un mes alcanzaron este porcentaje de trabajo, es decir, de las 505 unidades con las que cuentan, alrededor de 40 "descansan” en el día ante la falta de rentabilidad de algunas de las 40 rutas a las que dan el servicio.

En cuanto a ventas, señaló que andan de un 25 a un 30% menos que el año pasado y esto se debe principalmente a la restricción de movilidad a causa de la cancelación de clases presenciales, pues no sólo dejó de moverse el estudiante, sino también el padre de familia que lleva a los hijos a la escuela, el personal docente, administrativo, de intendencia y vendedores de comida que laboran en las instituciones educativas.

Para estas mismas fechas, en el 2019 se llegaban a boletinar hasta 140 mil pasajeros en un día normal, actualmente el aforo en el transporte urbano es de 104 a 105 mil usuarios.

Mejía Chávez precisó que este aforo es bajo si se divide entre las 505 unidades, pues hay rutas en las que su demanda ha bajado considerablemente y no llega a vender ni los 200 boletos diarios en las ocho vueltas que debe realizar al día y no sale ni para pagar el diesel ni para el sueldo del operador.

"Seguimos igual que hace un mes, no hemos tenido gran avance, seguimos trabajando al 85% con las unidades y en ventas estamos un 25% a veces hasta un 30% menos de los que deberíamos de estar. Regularmente es un 20% lo que baja cuando no hay clases, pero aquí lo que pasa es un fenómeno que aparte de no haber clases la gente se queda en su casa para ayudarle a los niños y eso hace que se estanque un poquito el movimiento de las personas", señaló.

Añadió que adaptarse a los nuevos estándares de movilidad en la nueva normalidad, la liberación de más permisos del transporte popular como aurigas y pulmonías y la entrada de nuevas plataformas digitales, ha ocasionado una caída del uso del transporte urbano de un 25% menos que el año pasado.

Las rutas que por su trayectoria inician, terminar o transitan por alguna zona turística, son las que de momento tienen mayor demanda, por ejemplo, la Sábalo- Centro, aunque también hay otras que por cuestiones de trabajo, como la Cerritos- Juárez, son las más solicitadas sobre todo en “horas pico”.

Las rutas turísticas son las que tienen más movimiento, es donde la zona nos permite tener más actividad y es la que tiene más flujo ahorita.

Mejía Chávez

Los horarios con mayor afluencia son de 6:30 a 8:30 de la mañana, de 2:00 a 3:00 de la tarde y de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche. El horario en que de presta el servicio es de 5:00 de la mañana a 10:30 de la noche, Mejía Chávez resaltó que están en la mejor disposición de seguir trabajando para mejorar el servicio y evitar las aglomeraciones en las unidades, modificando los esquemas y cambiando las frecuencias de paso.









