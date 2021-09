Transporte público no cambiará protocolos sanitarios en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Aún cuando Sinaloa pasó a color verde en el Semáforo Epidemiológico Nacional, el transporte público de Mazatlán continuará aplicando los mismos protocolos sanitarios desde un inicio de la pandemia, precisó Maribel Chollet Morán.

La delegada de Vialidad y Transporte en Mazatlán, comentó que hasta que las autoridades del sector salud den otra instrucción, uso del cubrebocas es obligatorio, al igual que la aplicación de gel antibacterial, la sana distancia y los límites de aforos permitidos en las unidades.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

También puedes leer: Rebasada, infraestructura hidráulica y servicios en Mazatlán

“En la parte que nos corresponde del transporte, no ha cambiado absolutamente nada, los lineamientos y protocolos siguen en las mismas condiciones, mientras que de manera oficial no recibamos una instrucción diferente, el semáforo verde a nosotros nos da la oportunidad de que se habrán muchas otras actividades, pero no el transporte, nos mantenemos en el mismo protocolo”, dijo.

Chollet Morán advirtió que continuaran con las inspecciones y quienes relajen y no acaten las medidas serán acreedores de multas y sanciones.

Apuntó, que los transportistas deberán respetarlos aforos permitidos al interior de las unidades, ya que en aurigas sólo deben viajar 8 personas, taxis 4 y pulmonías 4.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Mientras que los camiones urbanos no se permite que vayan personas de pie, es decir, únicamente los que van ocupando un asiento.









Lee más aquí:

Local Piden regular plataformas digitales de transporte en Sinaloa

Local Suspenden servicio de transporte público en Mazatlán por lluvias de "Nora"