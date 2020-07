Transparencia no sanciona a servidores públicos en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado, Marco Antonio Zazueta, aseguró que en este momento la discusión no es si se va a concesionar el estadio de Mazatlán, lo que se busca es que se aclare el total del recurso público que se ha invertido, además que se explique con quien se están haciendo los contratos y cuánto aportó el gobierno en la franquicia.

Hay una serie de irregularidades que no ha querido el gobernador y sus funcionarios transparentar, por eso estamos demandándole a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública que intervengan para que esa información llegue a los legisladores.

Marco Antonio Zazueta

El diputado de Morena recordó que hasta el momento la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, no ha sancionado a los servidores públicos por el ejercicio 2017 que no han aclarado la inversión de 150 millones de pesos en el estadio de Mazatlán donde hubo una serie de irregularidades, de observaciones que hasta el momento no han solventado.

Se supone que la Auditoría Superior del Estado ya mandó el expediente a la secretaria de Transparencia, entonces, por qué no está actuando en consecuencia.Marco Antonio Zazueta

Precisó que el diputado del PRI, Sergio Jacobo no es el indicado para defender al gobernador, porque quienes deben de contestar los oficios a las preguntas que se les se les enviaron los funcionarios del ISDE, al secretario de Obras Públicas, así como al secretario de Administración y Finanzas y a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas y al mismo gobernador.

Toda esa información solicitada es parte de la transparencia y que la tiene que estar dando el gobierno del estado, no tienen por qué molestarse, por eso, no sé qué tiene que ver el diputado Jacobo, no sé por qué está contestando.

Marco Antonio Zazueta

Aseguró que los diputados de Morena están porque haya transparencia en el caso del estadio de Mazatlán y quienes tienen que dar respuesta son los funcionarios del gobierno involucrados.

Nosotros hemos hecho una denuncia y esperamos una respuesta de un hecho que todavía no se ha consumado hasta ahorita. Hasta ahorita no ha habido un juego oficial por parte del equipo de Mazatlán en el estadio como para que nosotros procedamos, por eso estamos pidiendo información que la sociedad está exigiendo.

Marco Antonio Zazueta





La información solicitada es qué particulares están haciendo los convenios del traslado de las franquicias, cómo quiere el gobernador dar el estadio, si es en comodato, si lo quieren dar como concesión o cuál es el plan que tienen para que esa propiedad del estadio la pueda administrar el Grupo Salinas.

Claro que hasta ahorita no se ha violado ninguna ley porque el hecho no se ha consumado, por lo tanto, no me tengo que enganchar con el diputado Sergio Jacobo, porque él en lugar de estar defendiendo los intereses de la sociedad, está defendiendo los intereses que hay ocultos, las preguntas no fueron para él y malamente sale a responder, esperamos que los secretarios den la cara y respondan todas estas interrogantes.Marco Antonio Zazueta

Una de las observaciones más graves que hay es que hasta la fecha no se sabe quién es el dueño del terreno donde el gobierno decide invertir 700 millones de pesos, toda esa información, reiteró, los secretarios y el mismo gobernador son quienes lo tienen que dar.

Así que el diputado Sergio Jacobo es un cero a la izquierda porque es una persona que no está a favor de la transparencia y sólo sale en los medios para descalificar, no cambia el discurso, que se ponga a favor de la sociedad y se convierta en una oposición real.Marco Antonio Zazueta





700

Fueron los millones de pesos que costó el estadio de Mazatlán, los cuales aún no se han aclarado.













