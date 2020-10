Tránsitos "hacen su agosto" en el centro de Mazatlán

Mazatlán, Sin. - Desde que se limitó el estacionamiento de vehículos en el Centro de la ciudad, al expandir la línea amarilla a los alrededores del mercado Pino Suárez y en general en las calles del primer cuadro, locatarios del centro de abastos manifiestan que sus ventas decayeron, pues al ya no haber dónde estacionarse cerca, sino hasta tres o cinco cuadras más, los clientes prefieren ya no asistir a comprar.

Aunado a esto, sobre la calle Leandro Valle, entre Benito Juárez y Aquiles Serdán, hay un "cajón de estacionamiento" delimitado con línea amarilla y un grupo de locatarios del mercado, que pidió mantenerse en el anonimato, señaló las irregularidades que comenten elementos de Tránsito Municipal.

"No permiten que nadie se estacione ahí, pero diario amanece el carro del señor que vende licuados, porque les da chocomilk a los Tránsitos y lo dejan que se quede ahí dos tres horas, llegó un proveedor y bajó tres jabas ahí y lo infraccionaron y al del señor de los licuados no le dijo nada, al final lo quitó porque nosotros le dijimos que fuera parejo con todos", comentó uno de los vendedores.

Agregó que esto sucede con cualquier elemento que pongan en el área y que diariamente hacen alrededor de 10 boletas de infracción, pero son más los conductores que le dan su "mochadita" al Tránsito para que no los sancione.

"Definitivamente la gente ya no viene porque no puede estacionarse y no quieren pagar en un estacionamiento público, la venta en el mercado está bajando mucho, no sé con qué fin está ese cajón, porque hubo un tiempo que todo mundo se estacionaba ahí y ahora con esta administración ya no quieren a nadie", dijo otro locatario.

Añadió que, como negocio, el cajón de estacionamiento es muy bueno, pues los Tránsitos se la pasan infraccionando, pero lo que le parece más absurdo es que hay hasta cuatro elementos cuidando ese pequeño espacio, cuando simplemente se podría acordonar para que nadie se estacione.

Deficiencias por parte de Tránsito Municipal en el Centro, señalan locatarios del mercado. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"La corrupción la hace uno, con tal de que lo dejen estacionarse ahí le dan dinero, pero no dan tolerancia ni un minuto, nosotros somos mayoristas y necesitamos descargar mercancía ¿Cómo voy a irme a cuatro cinco cuadras y venir con la mercancía cargando? Cuando por la Melchor Ocampo sí dejan que se estacionen los proveedores para que descarguen la mercancía y la metan al mercado", expresó una locataria. Que lo delimiten, lo acordonen o que simplemente no dejen estacionarse a nadie para evitar preferencias que a unos sí y a otros no, es lo que piden los comerciantes de los alrededores del mercado de la calle Aquiles Serdán.









