Trabajadores del Icatsin piden renuncia de Francisco Frías Castro

Culiacán, Sin.- Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin) pararon labores y bloquearon la avenida Insurgentes en exigencia de que renuncie su director general, Francisco Frías Castro.

Con cartulinas en mano, los trabajadores acusaron que los instructores tienen más de un año sin recibir sueldo, no tienen servicios médicos y tampoco se les han otorgado 15 plazas autorizadas desde el año 2017.

Foto: Josefina Rubio | El Sol de Sinaloa

Roció Micaela Félix Nevárez, delegada sindical, explicó que son más de 9 mil trabajadores inconformes en todo el estado de Sinaloa.

“Tienen un año y dos meses sin pago, todos son sindicalizados y no les han pagado. Nosotros no entendemos cómo para los eventos Puro Sinaloa sí hay una justificación para pagarles vía nómina, que son eventos que no se debieron de haber dado porque estamos en pandemia, y a los instructores de las demás especialidades que no pueden participar no les pueden pagar”, añadió.

Foto: Josefina Rubio | El Sol de Sinaloa

Por su parte, Ernesto Ahumada Sánchez, delegado del Icatsin en los Mochis, acusó que actualmente Frías Castro tiene a más de 60 familiares dentro del instituto y a quienes los tiene con un sueldo de más de 20 mil pesos en nómina.

Finalmente aseguraron que presentarán una denuncia ante la Secretaría de Transparencia y Normatividad para que se investiguen dichas irregularidades.









