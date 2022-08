Trabajadores de la UAS están inconformes con cobros de impuestos

Culiacán, Sin.- Esta mañana, en las instalaciones del Suntuas, el ex secretario general de esta dependencia, José Carlos Aceves Tamayo, y la recién electa para este puesto, Maricela Guadalupe Pérez Carrillo, informaron que el sindicato hará lo necesario para que el bolsillo de los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa no sea cercenado por los impuestos.

De esta manera, el ex secretario explico que no están en contra de las operaciones que se ejecutan por parte del SAT, sin embargo, el sindicato actuará de tal manera en la cual no sean perjudicados los trabajadores.

También puedes leer: Reanuda labores administrativas la UAS tras periodo vacacional

Los impuestos y el Suntuas

Aceves Tamayo explicó que la ley, en materia tributaria y fiscal, está planteando obligatoriedad a los trabajadores a pagar los impuestos, y que esta actividad no pueda ser absorbida por los patrones.

Así mismo, el ex dirigente explico que en el pasado, se había llegado a un acuerdo en el cual el patrón asumiría el compromiso para cumplir con el pago de impuestos, esto con el objetivo de que los bajos salarios de los trabajadores no fuera reducido.

El ex secretario general del SUNTUAS dió un breve recorrido histórico respecto a la problemática del cobro de impuestos a los trabajadores. Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

Por otro lado, comentó que este actuar fue cambiado en el 2015, de tal modo que se planteó la obligación a los trabajadores a cumplir con el pago de los impuestos, resultando así, en una reducción de su sueldo.

Respecto a los cargos de impuestos que tienen los salarios administrativos de la UAS, Tamayo comento que esto es conforme el sueldo del trabajador. Sin embargo, comento que estos van desde un 15 hasta un 30%.

De mismo modo, José Carlos expresó: "La posición del SUNTUAS es defender en todo momento los derechos contractuales del trabajador universitario".