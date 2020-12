Trabajadores de la JUMAPAE están sin aguinaldo

Escuinapa, Sin.- Por segundo año consecutivo en esta administración, los trabajadores de la JUMAPAE podían pasar navidad sin aguinaldo, luego de no haber recibido el pago de su prestación.

Julio Cesar Rivera Garibaldi, Secretario General del sindicato de trabajadores de la JUMAPAE informó que los trabajadores no han recibido su aguinaldo. "Ya se cumplió la fecha que marca la Ley y no se nos ha depositado, estamos igual que el año pasado (2019) que nunca se nos dio, ahorita ya estamos temiendo que no se nos dé tampoco".

El líder, reconoció que la paramunicipal se encuentra en una difícil situación financiera, pero recalcó que el aguinaldo es un derecho al que tienen todos los trabajadores. "Les volvemos a decir lo mismo, es justo que se nos dé el aguinaldo, trabajamos todo el año esperando el aguinaldo y a la hora de la hora, no nos dan nada".

Recordó que se tiene un emplazamiento a huelga por el aguinaldo del 2019 el cual nunca se llevó a cabo en espera del pago, pero dijo que de ser necesario, se van a ir a la huelga para exigir también el pago de este año.

Por su parte, Giovani Saracco Martínez, gerente de la paramunicipal informó que el recurso que se requiere para el pago del aguinaldo de este año es de 1.1 millón de pesos. Externó que están esperando un recurso del SAT con el cual se va cubrir el pago. Al concluir, dijo que se espera sea antes de la navidad cuando ya se les esté depositando su aguinaldo de este año a cada uno de los empleados.





Los trabajadores de la Jumapae no han recibido su aguinaldo. Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán













