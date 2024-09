Trabajadores afectados por la violencia solicitan créditos a Fonacot para ‘salir al día’

Mazatlán, Sin.- Debido a las condiciones en las que operan los comercios en Culiacán por la ola de violencia, se han incrementado en un 7.5 por ciento la solicitud de créditos ante el Fonacot.

El director de Fonacot en Sinaloa, Miguel Ángel Rubio Hernández, manifestó que los trabajadores han encontrado en Fonacot una forma para salir adelante en los días más críticos.

"La demanda se está incrementando porque el negocio que tienes no lo estás activando, entonces vas por un crédito Fonacot para sopesar estos días que no estás teniendo ingresos", dijo.

Comentó que de agosto a septiembre la demanda se ha incrementado un 7.5 por ciento y principalmente son trabajadores de micro y pequeñas empresas.

Miguel Ángel Rubio Hernández. .Foto: Mario Núnez Loxada / El Sol de Sinaloa

Rubio Hernández agregó además que podrían ofrecer un programa especial para los pequeños negocios y sus trabajadores formales que dependen del día a día para subsistir.

Detalló que han puesto sobre la mesa la manera de apoyar a trabajadores y comercios de Culiacán a través de créditos blandos, debido a la situación de violencia que viven.

Mencionó que la propuesta de otorgar créditos blandos es una posibilidad, hasta el momento no se ha establecido un padrón de beneficiarios, ya que el Gobierno del Estado aún cuantifica la afectación económica, y una vez que se cuente con la información necesaria, Fonacot destinaría apoyos a los sectores más afectados.

“Estamos buscando una manera de ayudar, sobre todo a aquellos negocios pequeños que dependen de las ventas diarias. Si hoy no venden, mañana no tienen para comer. Sin embargo, aún no se ha concretado nada al respecto”, concluyó.