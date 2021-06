Torres verticales afectan a vecinos de Los Pinos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Lo que era una colonia tranquila y con una armonía arquitectónica ha quedado en el olvido aseguran vecinos del asentamiento Los Pinos; ahora hay insuficiencia en los servicios de luz, agua, drenaje y hasta de seguridad pública, a consecuencia de las grandes construcciones de torres departamentales en la zona.

La semana pasada, en varias viviendas del asentamiento se empezaron a colocar lonas con la siguiente leyenda: "Colonos de Los Pinos unidos exigimos por servicios ya insuficientes de luz, agua y drenaje. No más torres ni restaurantes".

Los colonos aseguran que los servicios de luz, agua y drenaje son ya insuficientes en la zona. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Hoy día hay cuando menos ya dos torres de condominios finalizadas y otras tres más en construcción. La más reciente empezó a trabajarse hace dos semanas sobre Paseo Claussen y Jabonería, la cual ha generado incomodidad y molestia entre los colonos.

"Desde las 6:00 de la mañana empiezan a taladrar y a veces duran hasta las 8:00 de la noche con esas máquinas perforadoras, se me hace muy injusto que estando dentro de una colonia en tu casa tengas ese sufrimiento y andas con la angustia de que te roben, porque es pura gente desconocida, y así vamos a estar mínimo dos o tres años", manifestó la señora Bertha.

Las capas de polvo en sus hogares son cada vez más frecuentes, se han reportado robos en las casas colindantes donde actualmente hay algún tipo de construcción o demolición, la red de drenaje se tapa constantemente y hay apagones de luz continuamente.

Los vecinos aseguran que ya se han acercado a las autoridades municipales, a través de Planeación, por todas las irregularidades que se están cometiendo y sobre todo por el agravio a sus derechos como colonos.

"Nosotros lo que pedimos es que nos regresen nuestro uso de suelo. Nuestros padres compraron con uso de suelo que no deben cambiar y lo cambiaron en el 2000 por conveniencia de todos los desarrolladores del gobierno", comentó Teté, otro avecina afectada.

Agregó que en varias ocasiones hicieron una petición ante Transparencia: el permiso de construcción, pero sólo les arrojó el permiso de demolición. También, que en el lugar se tumbaron 10 árboles.

Por mucho que diga Planeación que son casas solas, que van a agarrar para el predial, no es justo que pasen por los derechos de los que ya habitamos aquí.

Bertha

Los vecinos no se oponen al crecimiento de Mazatlán, simplemente piden y exigen que se haga en las zonas adecuadas, pues siendo esta una colonia, las grandes torres de más de 10 pisos rompen con el equilibrio y contaminan visualmente, además de tapar la vista hacia el mar.

No respetan los horarios, no cuentan con los protocolos de protección para los demás y aparte nos van a tapar toda la vista.

Tatiana

Añadió que la zona era una de las favoritas de los canadienses y estadounidenses jubilados que venían al puerto a pasar largas temporadas y que de un tiempo a la fecha han decidido marcharse, por el caos y desorden que están generando este tipo de construcciones.

Local Desarrollo vertical crea problemas de movilidad

La mima situación vivieron los vecinos durante la construcción de la torre Boca del Cielo, ubicada sobre la esquina Fortín, durante tres años.

¿QUÉ DICE PLANEACIÓN?

Mientras tanto, Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación y Desarrollo Urbano, aseguró que a la fecha no ha tenido reporte o queja alguna del sector.

"Desarrollo Urbano no es la instancia para decir que no se puede, para esos proyectos viene incluidos factibilidades de servicios, donde dice que es viable, entonces, no hay razón para detener el desarrollo. Mientras los proyectos cumplan, se van a seguir autorizando", aseguró.

Ante el cuestionamiento del desequilibrio visual que provocan las grandes torres en esta zona habitacional, comparó la colonia Los Pinos con el asentamiento Cerritos.

"Está el Riu ¿Provoca contaminación visual? es igual, es zona costera, es zona de potencial desarrollo, todo está cambiando, todo se está embelleciendo", afirmó.

Y LOS QUE FALTAN

El desarrollo inmobiliario en Mazatlán seguirá por varios años más. Actualmente, tan sólo en la avenida Cruz Lizárraga, a una cuadra del Malecón, hay en construcción alrededor de 10 torres de condominios y se estima que durante el 2021 el crecimiento continúe, ya que se tienen 100 desarrollos en proceso, tanto vertical como horizontal en varias zonas de la ciudad, con una inversión aproximada a los 2 mil millones de pesos.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán, Roberto Arellano, destacó que trabajan con la dirección de Planeación municipal, el IMPLAN y la intercamaral para cuidar el orden el crecimiento que se está dando en la ciudad.

Tenemos que cuidar el orden, la infraestructura del agua y drenaje. Tenemos en proceso alrededor de 100 desarrollos por la avenida Del Mar, Zona Dorada y Cerritos.

