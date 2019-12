Todos los días emprende una tarea titánica en la limpieza de playas

Mazatlán. - Wenceslao Narciso Cruz tiene 55 años de edad, de los cuales casi 10 años los ha dedicado a cuidar y mantener limpias las playas de Mazatlán, como inspector en la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, a principios de 2019 se jubiló, pero fue contratado en septiembre de este año por Operadora y Administradora de Playas con un objetivo: apoyar como inspector en la limpieza de playas para extender la certificación.

La meta en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es titánica, pero no imposible: lograr la certificación de mil 500 metros de nuevas playas certificadas, además de mantener las que ya se tienen, que son Gaviotas con 535 metros y Verde Camacho, 6 mil 040 metros.

Recuerda que fue uno de los trabajadores que se encargaron del proceso de limpieza de la playa Gaviotas, la cual alcanzó bandera blanca en nivel 1 en junio de 2013, y ahora vuelve a incorporarse a una tarea similar para cumplir los estándares de la norma oficial y poder certificar más de 508 metros de la playa Luna Bonita.

Él asegura que la labor más difícil no es limpiar la franja costera de basura como pudiera creerse, sino el hacer conciencia para que visitantes, turistas y bañistas no sigan ensuciando las playas, ya que a pesar de las campañas de concientización y las jornadas de limpieza los fines de semana, mucha gente sigue dejando residuos en todas las playas de Mazatlán.

Actualmente se trabaja en el proceso de certificación de playa Luna Bonita. Foto: Rolando Salazar I El Sol de Mazatlán

En sólo un año, se recabaron a través de 40 jornadas de limpieza 9.7 toneladas de basura en las playas, 173 mil 519 colillas de cigarro, 5 mil 103 taparroscas y mil 163 popotes, según datos de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán.

Narciso Cruz, quien maneja una máquina cribadora que da limpieza a la arena, asegura que en 200 metros de playa se logra recolectar un promedio de 100 a 150 colillas de cigarro, además de buen número de taparroscas y popotes.

Tuve la dicha de trabajar para la certificación de la playa Gaviotas, desde que empezó el proceso hasta obtenerla, conozco y me tocó ver todos los procesos; tengo trabajando en la playa alrededor de 10 años, fui trabajador municipal en la Dirección de Ecología, ahí fue donde inicié en el mantenimiento de playas, y tuve muchos cursos sobre mantenimiento y residuos de playa

Wenceslao

Wenceslao comenta que también tuvo cursos de implementación de la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.

Con este conocimiento, señala que el trabajo más difícil no es mantener limpios los 38.9 kilómetros de playa de Mazatlán o realizar la limpieza de 200 kilómetros de tramo de playa, como se hizo con las 40 jornadas de limpieza en el último año, sino concientizar a la gente para que ya no tire basura.

Yo sobre todo me dedico al tema de la concientización, veo a las familias con sus paraguas de playa, y con la experiencia que tengo, veo quienes tienen la intención de recoger su basura y quienes no, las que veo que no tienen la intención, me acerco y les explico en qué tipo de playa están y la importancia de recoger la basura, a veces les doy la bolsa o les junto la basura, y les digo que soy inspector de playa.

Wenceslao

Refirió que cada vez son más las personas que recogen sus residuos, pero todavía sigue habiendo mucha gente que no lo hace, tanto turistas como bañistas, ambulantes y visitantes.

Sin embargo, comenta que con los que más batalla es con los indigentes, que proliferan sobre todo en las playas certificadas como Gaviotas, a estos le siguen los residentes locales.

Ahorita el principal problema que nos enfrentamos es la concientización del turista, del visitante, bañistas, ambulantes y sobre todo los indigentes, estos nos pegan duro porque son personas que no están conscientes y llegan y te dejan las botellas de vidrio, las bolsas, los plásticos….

Wenceslao

De ahí que en este tipo de playas esté prohibido acampar, porque por lo general, se deja la basura y los residuos.

Consideró que playa Luna Bonita tiene grandes probabilidades de ser certificada y alcanzar el nivel 3 de excelencia, pero se requiere de mucho esfuerzo para mantener los estándares que exige la norma oficial.

En el proceso de limpieza, agregó, estuvo a punto de no lograrlo, ya que a 3 o 4 días de que los auditores del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación vinieran a hacer la revisión, la playa sufrió daños severos con la última tormenta, se tuvo que emprender un plan de emergencia en el que participaron todos los involucrados, desde personal de hoteles como Operadora de Playa y Municipio, hasta dejar de nuevo limpia la playa.

Ahora se está en espera del dictamen que se emitirá en los primeros días de enero próximo.

Ahorita estamos trabajando para lograr el nivel 1, con eso se empieza y podemos mantenernos para subir al 2 y así pasar hasta el 3, pero entre más subamos, más exigente es la limpieza, el nivel 3 es la excelencia de la arena, el agua, paneles informativos e incluye muchas cosas más.

Wenceslao

El trabajo de Narciso Cruz se extiende por toda la zona costera, un día está en Gaviotas, otro en Pinitos, Cerritos o Luna Bonita, él y otro compañero manejan las máquinas que consisten en una barredora y un tractor de arena.

Wenceslao insiste en que se puede tener el equipo más moderno para la limpieza de playa y un ejército de personas que recolecten toda la basura que se acumula sobre la arena, pero si la gente no asume su responsabilidad de llevarse sus residuos, no habrá manera de cumplir con las normas y los procesos de certificación de más playas.

Ve un avance en la recolección del PET, pero falta más concientización en el caso de las colillas de cigarro, taparroscas y popotes, así como en productos unicel y plásticos.

“Mazatlán cuenta con grandes extensiones de playa y todas se pueden certificar queriendo y con el apoyo de todos, de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad, porque si una playa es un esfuerzo muy tremendo, grandes extensiones aumentará más el trabajo”.

Al igual que muchos, coincide en que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, así pasa con las playas.

CIFRAS

9.7 toneladas de basura se recolectaron en 40 jornadas de limpieza de playa en Mazatlán, en un año.

342 kilogramos de basura recolectada en un año en las playas eran residuos reciclables.

200 kilómetros de playa abarcaron las 40 jornadas de limpieza que se realizaron en Mazatlán.

PLAYAS CERTIFICADAS

Gaviotas: 535 metros, uso recreativo.

Verde Camacho: 6,040 metros, prioritaria para conservación.

EN PROCESO

Luna Bonita, 508 metros, uso recreativo.

Estrella de Mar, 2 mil metros, uso recreativo









