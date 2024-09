“Todo fue un invento”, dice Rocha Moya sobre hechos del pasado jueves

Culiacán, Sin. -Durante su semanera de este lunes, el gobernador Rubén Rocha Moya, manifestó que los sucesos de psicosis del pasado jueves fueron provocados a base de noticias falsas y mentiras que circularon en redes sociales y en medios de comunicación.

El pasado 29 de agosto, un grupo de civiles armados realizó una agresión contra elementos del Ejército en el poblado de Peñasco, lo que desencadenó un enfrentamiento y posteriormente un bloqueo con vehículos incendiados en la caseta de la salida norte, en la comunidad de El Limón de los Ramos.

También puedes leer: Reportan bloqueos tras enfrentamiento en Paredones, al norte de Culiacán

Al hablar sobre la conversación generada sobre un supuesto culiacanazo el pasado jueves, el gobernador aseveró que los sucesos no se trataron de una captura, como se dijo en medios, y tampoco de un atentado contra la integridad de la ciudadanía.

Dijo que los sucesos se originaron por el encuentro de una patrulla de militares y una camioneta con sujetos armados, quienes después de huir, reaccionaron en las inmediaciones de la comunidad del Limón de los Ramos, quemando los dos camiones.

“Esos camiones y el humo, se dio para que algunos medios a nivel nacional dijeran que ya había otro Culiacánazo e inventaron que se había prendido, para que Sinaloa se pusiera nuevamente en el espectáculo nacional. No hubo más que unos accidentados, no hubo heridos, no hubo ninguna baja”, dijo.

Rocha Moya, aseguró que no hubo mayores afectaciones, ni fallecidos, ni heridos, ni capturas.

Además, hizo un llamado a la población para no creer en todo lo que se publica en redes sociales.