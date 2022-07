"Todo es político": Benítez Torres sobre denuncia de los regidores pasistas

Mazatlán, Sin.- Todo es político, consideró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, al ser cuestionado por los medios de comunicación, respecto a la denuncia que recientemente interpusieron los regidores de la fracción pasista por el caso de las luminarias ante la Fiscalía General del Estado.

El munícipe dijo no ser notificado aún por dicha institución, lo que sabe es porque se ha enterado a través de los medios y aseguró que no tiene nada que ocultar.

"Lo único que sé es por los medios de comunicación, yo no tengo nada todavía, entendemos que así son los juegos políticos, máxime en estos tiempos. No tengo nada que ocultar, todo se va a resolver, yo se los dije, soy un hombre de buena fé, no soy un rata como los que han estado aquí, la mayoría, y se va a resolver todo", declaró.

Recordar que el día martes 26 de julio América Carrasco Valenzuela, Reynaldo González Meza y Francisco Osuna Velarde, regidores del Partido Sinaloense en el Ayuntamiento de Mazatlán, presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y los integrantes del Comité de Adquisiciones, por la posible comisión de delitos en la adquisición de luminarias a la empresa Azteca Lighting.

"Todo es con tintes políticos, acuérdense que se querían quedar con Mazatlán y yo no lo permití, me atravesé y así me van a estar dando. No me enojé, yo los entiendo, tienen un líder que les dice qué hagan, yo no tengo nada que ocultar, yo soy feliz viendo que la ciudad avanza", añadió.

Sin notificación

"No nos han notificado absolutamente nada, nada más vimos en redes, fue solo la parte de arriba, que me imagino ellos mismos filtraron, hay que esperar a que no notifiquen y leer con base en qué viene la denuncia", confirmó la oficial mayor y también presidenta del Comité de Adquisiciones, Nayla Velarde Narváez.

La funcionaria municipal afirmó estar tranquila y con la conciencia limpia, porque no tiene nada que temer. Indicó además que de parte de la Auditoría Superior del Estado no han recibido notificación alguna sobre la resolución o dictamen, por la investigación de los contratos millonarios con Azteca Lighting.

"Al principio les dimos las razones y después se les comentó que ya no íbamos a hablar absolutamente nada hasta que tuviéramos resoluciones, pero sobre todo y lo más importante que íbamos a acatar cualquier instrucción que se nos dé de parte de la Auditoría Superior del Estado o cualquier autoridad que está involucrada y que esté en el ámbito de su competencia", afirmó.