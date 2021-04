Todas mis propuestas son realizables: Mario Zamora

Mazatlán, Sin.- El candidato de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, dijo que a 56 días de la jornada electoral, su candidatura va como la espuma en ascenso, mientras que la de enfrente va de bajada y en resbaladilla, según las últimas encuestas de preferencia electoral; en su visita a Mazatlán, dio a conocer que el plan de desarrollo que emprenderá, de ganar las elecciones, incluye 3 ejes fundamentales: la salud, la economía y la educación.

En cuanto a salud, planteó mejorar la infraestructura hospitalaria, equiparla y poner médicos y medicamentos gratuitos para atender en el primer nivel a todos los sinaloenses, personas de la tercera edad, adultos, jóvenes y niños, además de crear 100 centros de salud nuevos, equipados y con médico y medicamento.

Con respecto a la economía, la propuesta es crear una financiera estatal que pueda dar crédito al costo, barato y con tasas de interés bajas, sin recapital de intereses para la gente que trabaja, entre ellos el pescador, el agricultor, el campesino, para el ganadero, el que tiene un restaurante, el que vende ropa casa por casa, la boutique, la estética, etc. Para las jefas de familia, agregó, habrá un incentivo de medio punto menos de la tasa de interés por ser las más responsables y cumplidoras.

Y en educación, agregó, se reactivarán las escuelas de tiempo completo con 495 millones de pesos que serán reorientados, así como el compromiso de ofrecer acceso gratuito a Internet para alumnos y maestros en todas las escuelas.

Aclaró que ninguna de sus propuestas es para darle piola a la gente, todas son realizables. “Sé cuánto cuestan y cómo aterrizarlas, no voy a prometer nada que no pueda cumplir”, apuntó.

De ganar la gubernatura, señaló que empujará al sector pesquero por un lado con créditos financieros, y por otro con el programa de motores marinos. En la parte del diésel, añadió, aunque es un tema federal, solicitará lo mismo que pidió Andrés López Obrador cuanto estaba con jefe de gobierno del DF, no dinero, sino más responsabilidad para poder cobrar el IVA en el estado, ya que hoy solo se regresan entre el 1 y 3% del impuesto a los sinaloenses, con una diferencia del 60% para la Federación y 40% para la entidad.

El recurso que se recabe podría usarse para infraestructura escolar o subsidiar una parte del diésel marino, construir infraestructura pública como parques y canchas deportivas.

“Si me dice el IVA no, vamos con el IEPS de las gasolinas, en un litro de gasolina casi el 35% es impuesto y de ese impuesto el más importante es el IEPS, quién genera el IEPS en Sinaloa, los sinaloenses, cada vez que vas a cargar gasolina. Entonces, otra vez no voy a estirar la mano para que me den, que me den trabajo, que me den responsabilidad y si lo hago mejor que la Federación que nos lo deje y nosotros lo repartimos”, apuntó.

En materia de seguridad, refirió que se hará un programa amplio e integral que disminuya los índices de seguridad, que incluya mejoras en las policías, con seguro de vida, gastos médicos, un programa de vivienda digna, educación, capacitación y oportunidades para ascender en el escalafón.

Ante el problema de las familias de desplazados por la violencia y las personas desaparecidas, Mario Zamora se comprometió a atender a los afectados con empatía y total apertura, además de involucrar a las distintas instancias con su gobierno, con una cercana atención.

El candidato por la alianza PRI-PAN-PRD, hizo una invitación a los candidatos a sostener un debate de frente, no tirando la piedra y escondiendo la mano, para que los ciudadanos puedan participar, cuestionar y darse cuenta de quién es quién en esta contienda electoral.

“A mi enseñaron a jugar de frente, viendo a los ojos, viendo a la cara, nada por debajo de la mesa, yo no tengo que tirarle lodo a nadie”, expresó en alusión a la guerra sucia que se realiza en redes sociales.

Asimismo, invitó al Colegio de Sinaloa, a las asociaciones agrícolas y a las cámaras empresariales para que inviten a los candidatos a debatir sobre las propuestas culturales, agrícolas, del campo y de economía.

Al candidato Mario Zamora, lo acompañaron durante la conferencia a medios de comunicación, su esposa Wendy Ibarra de Zamora, y aspirantes de la alianza “Va por Sinaloa”, entre ellos Maribel Chollet, Elsy López y Germán Contreras.

El candidato a la alcaldía de Mazatlán, Fernando Pucheta, se sumaría después a la comitiva en reuniones con ciudadanos en el fraccionamiento Sábalo Country, y otra con líderes de estancias infantiles, y más tarda en recorridos por las colonias Salvador Allende y fraccionamiento Esmeralda.

















