Titular de Conapesca relega al sector pesquero de Sinaloa, solo se le ve en Sonora

Mazatlán, Sin.- El sector pesquero en el país está sin rumbo y el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox solo se le ve en Sonora.

El presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso del Estado, Juan Carlos Patrón Rosales, se declaró molesto de las acciones que hasta el momento ha tenido la Conapesca con el sector pesquero en Sinaloa y hacia su figura como legislador.

También te puede interesar: Secretaría de Seguridad presume buenos resultados en Sinaloa

Detalló que en los recorridos que ha hecho por los campos pesqueros en el estado, ha sido el mismo sector que le ha reprochado que el titular de Conspesca, Octavio Almada Palafox, ha sido más visto atendiendo a los pescadores en el estado de Sonora, por lo que otros estados han sido relegados en la atención por parte de la instancia que debe solucionar el ordenamiento pesquero.

“La realidad es que el Comisionado se ve más en Sonora, y no digo en Sinaloa sino en el resto del país, todo México tiene sus actividades pesqueras; yo es hora que hasta este momento como presidente de la Comisión de Pesca no me he podido reunir con él; de repente sí molesta la actitud de la Conapesca y eso es a nivel jerárquico, imagínate al acceso de los compañeros pescadores al solo hecho que los atiendan es un hecho que sí molesta, por lo menos al diputado presidente de la Comisión de Pesca sí molesta”, dijo.

Patrón Rosales reprocho que la Conapesca no haya atendido la liberalización de concesiones en la bahía de Santa María, donde se han percatado que la Conapesca ha permitido el acceso sólo a particulares o pescadores libres, dejando a un lado a los que verdaderamente tienen una necesidad de trabajar.

ANUNCIAN EVENTOS

El diputado local, dio a conocer una serie de eventos que tendrá durante el mes de mayo para celebrar a las mamás y a los estudiantes.

El 7 de mayo a las 13:00 horas se tendrá la conferencia ‘Mujeres Transformadoras’, encabezada por la integrante de la Comisión de Honor y Justicia de Morena Nacional, Donají Alba Arroyo.

También estarán la alcaldesa de Escuinapa, Blanca García; de Rosario Claudia Valdez; de Elota Ana Karen Val Medina, y la de Cosalá, Karla Corrales.

Por otra parte, el 21 de mayo, se festejará el Día del Estudiante con una ponencia impartida por la Secretaria General de Morena Nacional, Citlali Hernández en la que se esperan 300 jóvenes de Mazatlán y sur de Sinaloa.

Ambos eventos serán en el auditorio de la Alianza de Camiones de Mazatlán y para asistir solo hay que registrarse en las oficinas de gestoría ubicadas en la Avenida Benemérito de las Américas en la colonia Tierra y Libertad.