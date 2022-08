Tiene Mazatlán 6 mil cuartos en renta vacacional

Mazatlán, Sin.- Ante la gran demanda turística que registra el puerto de Mazatlán ha crecido el número de habitaciones en renta vacacional, a la fecha se cuentan con 6 mil cuartos en esta modalidad, aseguró Guillermo Romero Rodríguez.

El secretario general de la Confederación de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo comentó que la renta vacacional trabaja bajo la informalidad, lo que los pone en desventaja con la hotelería tradicional.

Explicó que al hacerlo de forma ilegal, omiten el pago del Impuesto Sobre Hospedaje del 3 por ciento y los servicios en tarifa comercial, que sí pagan los otros 13 mil centros de hospedajes formales.

“Las plataformas digitales son las que promueven ese tipo de actividades, pero son ilegales porque no están pagando impuestos, si no pagas impuesto estás en la ilegalidad, porque lo estás comercializando, pero no pagas", dijo.

El empresario dijo que no quieren que suceda lo que pasó en Acapulco, donde hay más de 20 mil centros de hospedaje que operan bajo la ilegalidad.

Buscan regulación

La secretaría de Turismo en Sinaloa, Rosario Torres Noriega, señaló que ya se trabaja con el Consejo Consultivo y la Secretaría de Finanzas en una ley para regular la proliferación de rentas vacacionales.

Sin embargo, aseguró que no es un problema que se deba atender al “ahí se va”, sino que se debe actuar con argumentos.

“Esto no es de ocurrencias, porque si lo hacemos a la carrera, se corre riesgo de amparos y van a ganar juicios, entonces vamos a hacer las cosas bien, cualquier omisión u actos de autoridad que se genere debe estar bien fundado y motivado”, concluyó.