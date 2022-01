Tiene Ayuntamiento buena relación con Fernando Pucheta

Mazatlán, Sin.- A pesar de que el municipio tiene algunas denuncias contra la administración que encabezó Fernando Pucheta Sánchez, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres consideró que se tiene una buena relación con él y que incluso son amigos.

Al opinar sobre la reunión del gobernador Rubén Rocha Moya con el presidente de la asociación civil “Una mano amiga”, afirmó que esa amistad que sostiene con Fernando Pucheta es de hace muchos años, no de ahorita.

“A mí me da mucho gusto, porque Fernando nos apoyó al inicio de esta gestión. Fernando y yo somos amigos, de hace muchos años, no de ahora. Fuimos adversarios políticos, no enemigos, seguramente vino a pagarle que nos apoyó para resolver el problema de Cabildo”, manifestó el alcalde Benítez Torres.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, destacó la buena relación que existe con el ex candidato de la alianza PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Mazatlán.

Cuestionado si las denuncias que se ratificaron contra la ex administración municipal que encabezó Fernando Pucheta durante la jornada electoral de inicio del año pasado, respondió que esas siguen su curso y siguen caminando.

“Estamos en espera de sentencia y cosas de esas, entonces no es llegar y sacarlas, esas están, es como el tema del estadio (de beisbol) y todas las demás, estamos en espera de sentencias.

- ¿No hay perdón ni olvido, verdad?

“Eso no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a un Juez, a una administración, a mí no la verdad, a mí no me corresponde ni a la administración, ni al alcalde ni a mí”, respondió el secretario del Ayuntamiento.

González Zatarain aclaró que no es un tema de revanchismo, porque si no, el alcalde cuando hubiera llegado ya hubiera hecho otra cosa, y no hay nada de eso, porque para eso están las instituciones y ellos determinen.

“No estamos en la idea de estar confrontando casos que no están en nuestras manos, están en manos de las autoridades judiciales en ese caso, pero no estamos para confrontar, ni ese y ningún otro caso”, manifestó.













