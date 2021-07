Tiangueros piden que regresen filtros sanitarios y aplicación de protocolos

Mazatlán, Sin.- El reajuste y reforzamiento de los protocolos sanitarios ante el repunte de casos de Covid-19 en el puerto ha llegado hasta el tianguis dominical de la colonia Juárez. Apenas el domingo pasado, las autoridades municipales reglamentaron que, para evitar aglomeraciones, acudirían un domingo a trabajar el 50% de los vendedores y el 50% restante el otro domingo, y así sucesivamente.

El nuevo comité del tianguis manifestó inconformidad ante los acuerdos que las autoridades tomaron y que más que beneficiarlos, los perjudica.

"A partir del domingo que pasó, las reglas dijeron que un domingo sí, un domingo no; tolerados no va haber, aquellos que no tienen permiso, pero tienen años vendiendo en el tianguis, también se nos dijo que distancia de un metro entre puesto y puesto, tener gel y cubrebocas", manifestó Alma García Lizárraga, representante general.

La inconformidad está en que son más de mil tianguistas en total, donde la mayoría son tolerados y hay menos permisionarios, entonces, si el Ayuntamiento decidió que se retirará temporalmente a los tolerados, ya no hay la necesidad de acudir cada 15 días a vender, pues al ser menos comerciantes, se pueden acomodar perfectamente guardando la sana distancia.

"No vendemos ni los mil pesos para sustentar a una familia y a como está la economía, no nos alcanza ¿y me dicen que no venga en 15 días? No queremos afectar a ningún tianguista, somos los más vulnerables en comercio, muchos son de la tercera edad, discapacitados, no tenemos otro trabajo, dependemos de este negocio y nos ponemos un solo día a la semana, cinco horas", expresó.

Agregó que la ventas han bajado hasta un 50%, ya qué la afluencia de clientela también ha disminuido en las últimas semanas.

Aún con la situación, señaló que quieren evitar que el tianguis dominical de la colonia Juárez sea un foco de infección del coronavirus, por lo que también hacen la petición de que regresen las vallas y el filtro sanitario.

"Entra gente sin cubrebocas y niños menores de 12 años, a nosotros no nos hacen caso si les llamamos la atención, eso ya debe de venir de parte de gobierno, pero no nos los han vuelto a colocar. Nosotros no hacemos el desorden", señaló.

La nueva mesa directiva de los tianguistas se confirmó apenas el pasado 31 de mayo, ya que quien se decía su líder, Octavio Loaiza, nunca vio por los comerciantes y todo fue más bien con fines políticos.

