‘Terrorismo fiscal’ no fue tan fuerte con AMLO

Mazatlán, Sin.- Durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el “terrorismo fiscal” de parte de la Secretaría de Hacienda no ha sido tan grave como en otros periodos, consideró Andrés Contreras Rodríguez.

El presidente del Colegio de Profesionistas de Contaduría Pública del Sur de Sinaloa manifestó que si bien no han tenido las condiciones más óptimas, no se vivió esa sensación.

"No se sintió tanto, creo que han habido periodos donde sí se ha dado más el ‘terrorismo fiscal’, si bien no se dieron las condiciones que hubiéramos querido, no fue tan fuerte", dijo.

Contreras Rodríguez mencionó que no solo en este gobierno, en cada sucesión, incluso cada año, se tienen que adaptar a la reforma fiscal.

Comentó que como colegio tienen que ser ese contrapeso y exigir que esos cambios sean equitativos, porque no se trata de pagar impuestos, sino que sean justos.

El presidente del Colegio de Profesionistas de Contaduría Pública del Sur de Sinaloa, señaló que Claudia Sheinbaum Pardo seguirá la misma línea, pero confían en que tengan mayor apoyo para la parte académica y de investigación.

"Tenemos la esperanza que vengan cosas buenas, cuando un gobierno inicia las expectativas son buenas, porque cuando entran tienen que cumplir, apoyar ciertos compromisos que hicieron en campaña y ya en el camino veremos si se mantienen o mejoran", concluyó.