Temen ser desalojados vendedores del Acuario

Mazatlán. Con el temor de que los desalojen a pesar de tener de 1 a 8 años en el lugar, los más de 10 vendedores que ofrecen artesanías y curiosidades frente al Acuario Mazatlán ven cómo la construcción del estacionamiento avanza, sin que nadie les diga qué va a pasar con ellos ni cuánto durará la obra.





Ya inspectores de Oficialía Mayor levantaron la semana pasada un censo del número de vendedores, pero no les dijeron para qué, salvo la instrucción de que se movieran conforme avanzara la obra para no estorbar en los trabajos.

En un recorrido hecho por El Sol de Mazatlán, vendedores entrevistados dijeron que desconocen el proyecto de construcción del estacionamiento frente al Acuario y tampoco saben cuántos locales habrá, ni si quiera si serán reubicados o reinstalados.

Solo se han enterado por las redes sociales y los medios de comunicación del anuncio del alcalde Luis Guillermo Torres Benítez de que pretende reubicar ahí a vendedores de la Zona Federal Marítimo Terrestre y que serán 30 locales.

Así lo señalaron Federico Coatzin M., Loren Tirado y Juan Salazar, quienes aseguran trabajar ahí desde hace 1, 2 y 8 años, tras ser reubicados en ese lugar, aunque ya algunos de los afectados por las obras tienen de 45 a 60 años como comerciantes.

Federico tiene 76 años, de los cuales 45 los ha dedicado a la venta de mercancía en la zona de playa, con su permiso respectivo; sin embargo, en el último año se vio obligado a reubicarse frente al Acuario, tras sufrir un accidente en el que se quebró la cadera. Él es uno de los vendedores que temen ser reubicados, a pesar de que ya no puede caminar mucho y tiene que usar bastón.





“La verdad no nos han dicho nada, ellos están trabajando, no sabemos cuánto va a durar la obra, ni ellos saben; ya vinieron a hacer un censo, pero no nos dijeron para qué, a ver si no nos quitan, a lo mejor meten gente de ellos”, expresó.

Él refiere que si lo sacan, tendrá que volver a la zona de playa de donde tiene el permiso federal.

Por su parte, Loren Tirado dice tener 2 años trabajando frente al Acuario de Mazatlán, a ella tampoco le han dicho en qué va a parar su situación.

“Nosotros pensamos que nos van a reinstalar en esos locales, eso creemos, pero no nos han dicho nada, no sabemos qué va a pasar con nosotros, hay gente aquí que viene de la Glorieta Sánchez Taboada, y ni a ellos se les ha dicho algo”, apuntó.

Dijo que para finales de mes, se reunirán con sus representantes para ver la situación y en caso de que tengan que realizar protestas, se decidirá entre todos.

Juan Salazar es uno de los vendedores más longevos, tiene alrededor de 60 años que se dedica al comercio, asegura que empezó a los 8 años a vender, y fue el primero en llegar al lugar, frente al Acuario Mazatlán.

A él le tocó ver cómo uno a uno se fue acercando a ese punto de venta, la mayoría son de zona de playa y de la glorieta Sánchez Taboada.

“Fui el primero en llegar aquí, empecé en la playa y por cuestiones de salud me pusieron aquí, tengo las piernas malas, de mala circulación, yo digo que me voy a quedar, pero nadie nos ha dicho nada, nadie dice nada ni el Municipio ni el Acuario”, indicó.

Tanto unos como otros piden que la autoridad se acerque a ellos para que les expliquen el proyecto y saber de una vez si pretenden reinstalarlos o reubicarlos, y que no los tengan en la incertidumbre.

CIFRA

30 locales comerciales se construirán en el estacionamiento que se ubica frente al Acuario Mazatlán.

INCERTIDUMBRE

Más de 10 vendedores temen ser desalojados de frente del Acuario, ya que hasta el momento nadie les ha dicho nada sobre las obras de construcción de un estacionamiento en el lugar.





Fotos: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán





