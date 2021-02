Temen saturación de hospitales por Serie del Caribe

Mazatlán, Sin.- El sector salud teme que una vez más se saturen los hospitales de Mazatlán, ante el repunte de casos Covid-19 como consecuencia de la Serie del Caribe y las aglomeraciones de gente dentro y fuera del estadio Teodoro Mariscal, ya que desde el mes de diciembre el número de pacientes con coronavirus va en aumento y actualmente los hospitales están a un 70% de su capacidad, señaló Héctor Velasco Serrano, médico internista del Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado.

Dijo que desde diciembre a la fecha, las consultas diarias por Covid-19 se incrementaron de 2 o 3 pacientes que había en promedio a 12 o 14 al día, tanto en el sector privado como público.

Local Mazatlán duplica casos Covid-19 en una semana

En cuanto a capacidad hospitalaria, agregó, se tenía un 30% de ocupación antes de las fiestas decembrinas, con 2 o 3 ingresos en promedio diario, pero después de las fiestas, la estancia en los hospitales se incrementó a casi el 70%.

“Al parecer ya no le importa ni al gobierno ni a la población los protocolos y las medidas sanitarias, los vemos como si nada, no se protegen, si vieran la gente que se está muriendo, no sé si cambiarían su manera de pensar, pero ni así, no se aplican los protocolos y los médicos siguen muriendo porque están recibiendo más pacientes contagiados”, expresó.

Refirió que en tan sólo un mes, las consultas de casos Covid-19 se triplicaron, por lo que las autoridades gubernamentales deberían de extremar los protocolos de prevención; sin embargo, contrario a eso, se permiten eventos abiertos al público como la Serie del Caribe, donde se aglomera la gente.

“Esto nunca se ha parado, sí hubo un repunte de casos desde diciembre para acá, todo empezó con las fiestas decembrinas y así ha seguido, estamos en febrero y sigue el repunte de pacientes Covid-19, teníamos un 30% de capacidad hospitalaria y ahorita está casi al 70% la estancia y la consulta también creció un 60% más, ahora con lo de la Serie del Caribe, el repunte se va a ver después del 14 de febrero”, apuntó.

Hospitales de todo el estado siguen con mucha afluencia de pacientes con Covid-19. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol De Mazatlán

Indicó que esta fiesta deportiva que se realiza en Mazatlán podría saturar los hospitales como sucedió al iniciar la pandemia del coronavirus y complicarse más en los siguientes meses, con motivo de la semana santa, donde se espera más afluencia de turistas.

Te puede interesar: Garantizan, operativos de seguridad y sanidad en el puerto

“El temor que tenemos es que los hospitales se vayan a saturar de nuevo como al inicio de la pandemia, ese es el problema, que vaya haber un repunte del 100% y se saturen los hospitales, con la Serie del Caribe vamos a tener un repunte a partir del 14 de febrero, en ese lapso va haber un aumento tremendo”, concluyó.





















Lee más aquí ↓

Local Activan filtros sanitarios previo a la Serie del Caribe

Local La vida después del Covid-19: ¿Recuperar la normalidad?

Local Entre polémica, autoridades defienden protocolos en Serie del Caribe