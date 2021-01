Temen mazatlecos relajación masiva ante el Covid-19

Mazatlán, Sin.- La llegada a Sinaloa de la vacuna en contra el Covid-19 a representa una oportunidad y una esperanza de inmunización contra el virus para los mazatlecos. No obstante, reconocen que no todo depende de eso, pues se corre el riesgo de que no funcione como se espera, además de que su aplicación no será de un día para otro.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos expusieron que si bien llegó la vacuna, no hay motivo para relajar las medidas sanitarias; confían en ella y en el momento que sea su turno acudirán a aplicársela.

Local Alcalde de Escuinapa "justifica" aplicación de la vacuna contra el Covid-19

Y es que desde que inició el año, el municipio de Mazatlán registra una tendencia al alza en la incidencia de casos Covid-19, al aumentar de 2.6 casos a 9.5 en promedio diario durante los últimos 17 días, según cifras dadas a conocer en el Termómetro Viral de la aplicación MZTourist que publica el gobierno municipal de Mazatlán.

"Hasta que veamos cómo reaccionan a la vacuna sabremos si es efectiva y si es la solución. Yo sí me la pondría, ya no tengo nada que ganar ni que perder, tengo 80 años y el día que me toque, iré", expuso Filiberto.

Jesús comentó que la vacuna podría ser una solución, pero que la pandemia no se acabará de un día para otro.

"La mera verdad esto es una historia de no acabar, todavía falta más tiempo, de aquí a que nos vacunen a todos, no será de un día para otro, pero esperamos que está vacuna sea la solución, porque yo soy comerciante y la pandemia ya nos afectó bastante", comentó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Al señor Antonio ya le dio coronavirus, por lo que la dosis le dará tranquilidad al saber que ya no volverá a contagiarse, pues no quiere pasar de nuevo por esa experiencia.

"Viene a dar tranquilad a los ciudadanos, para mí es una esperanza de inmunización y que no me vuelva dar el Covid-19, porque si me tumbó feo. Tenemos que recibirla y no perder la oportunidad que nos están dando, estamos más seguros", expresó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Don Gustavo teme que los ciudadanos confíen de más y relajen las medidas sanitarias, pero reconoció que es una gran oportunidad de evitar más contagios.

"Una oportunidad por lo menos de recuperación, pero corremos el riesgo de que se relaje la gente en las medidas sanitarias, lo importante es que no dejemos caer eso porque puede haber un rebrote y la aplicación de la vacuna será lenta", reconoció.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Jorge confía plenamente en la vacuna pero está consciente de que no habrá para todos, pero al pertenecer al sector vulnerable no dejará pasar su oportunidad de aplicársela.

Te puede interesar: Llega a Mazatlán programa de vacunación contra el Covid-19 a personal de salud

"Solo con la vacuna no se va a acabar el virus, porque no habrá vacuna para todos. Hasta ahorita parece ha dado resultados. Yo sí me la aplicaría, confío en ella", mencionó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán













Lee más aquí↓

Local Doña Onoria se “enfrenta” a la pandemia

Local Tienen papeleros de Sinaloa pérdidas por arriba del 50%

Local Coepriss está en alerta permanente por Covid-19