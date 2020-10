Temen ciudadanos rebrote de Covid-19 en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un rebrote de contagios de coronavirus es lo que temen los mazatlecos al abrirse al público los estadios de futbol y beisbol en el puerto.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, ciudadanos señalan que las autoridades debieron esperar un poco más, pues apenas empieza a verse la mejoría al disminuir los casos activos en el municipio.

Local Aumentan los decesos por Covid-19 en Sinaloa

Por otra parte, reconocen que tarde o temprano la economía se tiene que reactivar; sin embargo, mencionan que si ya se abrieron estos espacios por qué no abrir las escuelas y espacios educativos, que sí son de primera necesidad.

Don Miguel dice que la sana distancia y el consumo de alcohol es el principal "reto" en los estadios deportivos.

"Pues para mí, yo sé que se tiene que reactivar la economía, pero aún no era tiempo, no era momento, porque con la euforia del partido y el consumo de alcohol, todo mundo va a querer abrazarse y estar más juntos y para mí no está bien, porque está en riesgo un rebrote de contagios de coronavirus", dijo.

Federico comentó que son espacios a los que regularmente asiste mucha gente y que se cumplan los protocolos como debe de ser está en duda.

En el estadio de futbol del Mazatlán FC ya entró el público. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

"Los protocolos están en duda, porque va mucha gente y si ya van a abrir tantos espacios, pues que habrán las escuelas porque los niños así por línea no entienden igual. Habrá que esperar qué dicen los números en unas semanas", comentó.

Lee también: Fallece por dengue un menor en Escuinapa

Don Luis indicó que por una parte está bien, pues los estadios son generadores de empleo, pero por otra parte está mal, ya que la gente no cumple los protocolos.

"Por un lado está bien ,porque es una fuente de empleo y distrae a la gente, pero por otra parte está mal, porque no se cumplen los protocolos, cuántos no fueron al estadio el viernes y entraron con su cubrebocas, pero allá adentro se lo quitaron. Si ya abrieron estadios, por qué no abrir escuelas, están todas descuidadas", indicó.

Doña Alma expresa que ella particularmente no asistirá a los estadios, pues pertenece a un sector vulnerable, sin embargo, su temor es que alguien más lleve la enfermedad a su casa.

"En lo particular, nos da miedo que haya un rebrote y nosotros como adultos debemos de cuidarnos y guardar la distancia y no asistir a dónde haya aglomeraciones, a lo mejor nosotros no asistimos, pero algún familiar o conocido sí y nos trae la enfermedad, porque por más medidas que ponga el gobierno, la gente no es responsable", expresó.

















Lee más aquí ⬇

Local Llama Ceaip a proteger Datos Personales de alumnos en clases en línea

Local Rechaza Morena tentativa de impugnar Ley de Obras Local Padres de familia demandan el derecho a decidir sobre educación sexual