¿Te contagiaste Covid-19 y no pudiste vacunarte? Podrás hacerlo próximamente

Culiacán, Sin.- Si por alguna razón no te has vacunado contra el Covid-19, ya sea por qué te contagiaste con el virus o algún otro impedimento, se espera que haya una nueva jornada de vacunación para este grupo de personas en Sinaloa.

¿No pudiste aplicarte la primera dosis porque te enfermaste? ¿Te aplicaste la primera pero no la segunda? Tendrás posibilidades de ser vacunado de igual forma, solo hay que esperar el llamado.



Local Registra buena asistencia jornada de aplicación de vacuna Covid-19 en Culiacán



NADIE SE QUEDA SIN VACUNA

Aunque las jornadas de vacunación culminarián con la aplicación de la segunda dosis de Sinovac, en mayores de 18 en el estado de Sinaloa, aún hay quienes no han podido recibir su segunda dosis vacuna, por distintas razones, por lo que, a quienes no pudieron asistir a la aplicación de esta, aún tienen tiempo de ir, solo aquellos que no se han puesto ninguna dosis.

De hecho quienes no pudieron ir por su segunda dosis de Sinovac y quienes se vacunaron por primera vez con esta en esta campaña, a causa de haber estado contagiado al inicio de la jornada de vacunación,podrán asistir en septiembre, por la dosis faltante, por lo que con ello culminará la jornada de esta farmacéutica, en quienes por enfermedad no pudieron asistir o bien por vencimiento.

Esta información la dio a conocer el delegado de Programas para el desarrollo, Jaime Montes Salas, quien ha explicado que, después de terminar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sinovac, se iniciará una nuevo registro de vacunación, para todos aquellos que por alguna circunstancia no han podido recibir ninguna dosis de este inmunizador.

“A quienes quedaron rezagados por enfermedad o por no poder acudir por su segunda dosis, siempre y cuando sea Sinovac, se la vamos a poner, pero no vamos a poner primeras dosis, porque todo el biológico que mandaron está contabilizado, para los registros de las primeras dosis”, mencionó el delegado.

NUEVO OPERATIVO EN SINALOA

Montes Salas, dio a conocer que nadie debe quedarse sin vacunar, por lo que quienes se registren como rezagados en esta nueva campaña de vacunación, serán vacunados con las dosis de AztraZeneca.

El operativo servirá para tener un recuento de quienes no obtuvieron ninguna dosis de la vacuna. Los resultados de este nuevo operativo se darán a conocer en las próximas semanas.

En cuanto el registro para quienes no se han vacunado Jaime Montes Salas, añadió que en las redes sociales de Bienestar, ya están publicadas las indicaciones para el llenado del nuevo registro para la aplicación de la primera dosis y así tomar en cuenta, cuántas personas faltan por vacunarse y de que regiones.

CONSECUENCIAS DE NO VACUNARSE

Según los expertos si una persona decide no vacunarse, las consecuencias de esta decisión pueden ser graves, pues además de no tener la protección contra el covid-19, sino que podría dificultar la inmunidad colectiva y hacer vulnerables a los grupos de alto riesgo que posiblemente no puedan recibir la vacuna.

En municipios como Culiacán, Mazatlán y El Rosario, el certificado de vacunación obligatorio ya es un hecho y según las autoridades, esta medida se tomó para poder prevenir una nueva ola de contagios y así lograr bajar el número de muertes en el estado.









Leer más aquí:

Local Por Covid-19 cientos de niños han quedado huérfanos en Sinaloa

Local Mercado Garmendia no solicitará a clientes certificado de vacunación