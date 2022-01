Taxis seguirán en la Playa Gaviotas aclara el “Químico”

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aclaró que los taxistas sí podrán hacer sitio en la avenida Playa Gaviotas, además de que nunca se les trató de retirar de ese lugar.

Explicó que fue un mal entendido, ya que la instrucción es que en esta avenida se reduzca el flujo vehicular al crecer las banquetas, ya que es un lugar turístico.

Local Continuará el arribo de cruceros turísticos a Mazatlán

Indicó que no se le había impedido a la gente que se estacionaran, ya que todavía no estaba terminada la obra de remodelación, pero ya está lista.

“Ya se está pintando, ya se le está poniendo señalética, vamos a inaugurar la próxima semana esa zona nueva, que no se ha inaugurado y les pedimos que ya no se estacionaran, porque si se estacionan prácticamente estrangulamos la avenida y accidentalmente un espacio que no incluye en el tráfico vehicular se pintó de amarillo y ya lo corrigieron”, manifestó Benítez Torres.

Agregó que a los taxistas sí se les va a permitir estacionarse en su sitio, ya que no afecta en nada la vialidad.

El presidente municipal recordó que se rescatarán las banquetas de la Zona Dorada, porque ya existe el programa “Banquetas Libres”, y ya dio la instrucción de que eso cambie, donde los empresarios dejen libre las banquetas para que toda la gente y el turista transite por ellas.













