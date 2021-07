Taxis de Escuinapa se convierten en “ambulancias” de pacientes Covid

Escuinapa, Sin.- Las unidades del servicio de taxi del municipio han pasado a convertirse en “ambulancias” para el traslado de pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19 en Escuinapa, aseguró Sergio López Zataráin, secretario general del sindicato de taxistas.

El líder de este gremio expuso que desde que se inició con la pandemia, hace más de un año, y ahora que se presenta la tercera ola de casos de Covid-19, a los taxistas les ha tocado trasladar a pacientes.

Local Transportistas de Mazatlán se quejan de descontrol en vialidades

“Nos hemos convertido en ambulancias, hay que comentar que nosotros no estamos preparados para trasladar a un enfermo de Covid-19, pero sin embargo el usuario no lo comenta o lo dice, porque si no se traslada en taxi no tienen en qué trasladarse y terminan por requerir nuestro servicio”.

Destacó que por ser un servicio público, no se le puede negar a nadie que lo solicite y es ahí donde la gente omite decir si están contagiados.

Ante esta situación, los choferes, por prevención y cuidado para ellos mismos y sus familias, han tenido que implementar las medidas severas.

“Estamos limpiando de manera frecuente las unidades y sobre todo los choferes siempre cargan su cubrebocas puesto, gel y sanitizante, con los usuarios, les pedimos el uso del cubrebocas y a quien no quiera, ahí si nos vemos en la necesidad de negar el servicio”.

También puedes leer: Tercera ola Covid-19 afecta al servicio de taxis en Escuinapa

López Zataráin dijo que a pesar del riesgo que corren, prestarán el servicio a quien lo requiera, siempre con las medidas de prevención.

“No nos queda más que apelar a la conciencia de la gente y que ellos eviten utilizarnos como ambulancias, nosotros tenemos que seguir prestando el servicio y tenemos que seguir trabajando”.









Lee más aquí:

Local Refuerzan medidas anti Covid entre vendedores de playa de Mazatlán

Local Por variante Delta, refuerzan cerco sanitario en Mazatlán