Suspenden entrega de apoyos a familias vulnerables

Mazatlán, Sin. Ante el repunte de casos de Covid-19 en los últimos días, el gobierno municipal determinó suspender momentáneamente la entrega de despensas a familias vulnerables por la pandemia, así como la segunda remesa de los apoyos del plan emergente, los cuales podrían darse hasta el mes de junio, una vez que se levante la cuarentena; informó el director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiuh Guerra Martínez.

Y es que el pasado fin de semana se registraron en Mazatlán 34 casos más de coronavirus Covid-19, con lo que suman 139 pacientes activos, 98 casos recuperados y 21 decesos hasta el 17 de mayo pasado.

Sí hay necesidad, pero si hacemos una convocatoria nosotros de 50 personas, no van a llegar 50, sino 200 o 300, y no tenemos la capacidad de controlar a la gente ahorita, aparte de que estaremos violando la normatividad establecida, la cual prohíbe eventos masivos y reuniones de más de 10 personas, no podemos llevar a cabo entregas.Tonatiuh Guerra Martínez





Dijo que son alrededor de 10 mil apoyos los que están pendientes de entregar, en la segunda remesa del programa emergente.

Incluso, añadió que tanto el gobierno federal como el estatal están dando largos a la entrega de los apoyos para junio.

Revisando el estado, trae un programa de entrega de tarjetas, ahorita van para el norte y a Mazatlán unos días más, el sector pesquero también trae lo de Bienpesca, esta semana no va a salir, todos estamos buscando irnos a junio, porque las condiciones no nos permiten en este momento.Tonatiuh Guerra Martínez





Con respecto a los apoyos emergentes que entrega el Ayuntamiento de Mazatlán, señaló que es un compromiso que tiene el municipio, y que se dará en cuanto existan las condiciones sanitarias.





Indicó que las últimas despensas que entregó la Dirección a su cargo, fue el día viernes 15 de la semana pasada.

Ahorita vamos a suspender momentáneamente la entrega, ya que las condiciones lo permitan, el compromiso ahí está, pero no podemos llevar a cabo el procedimiento que tenemos que cumplir, esperar a que nos diga la Secretaría de Salud, que nos dé bandera verde y adelante, nos arrancamos, mientras no.Tonatiuh Guerra Martínez





El funcionario municipal indicó que ya se tienen los recursos para dar la segunda remesa del plan emergente, que contempla un padrón de 6 mil 900 personas que se quedaron sin empleo por la pandemia, así como la ayuda que se da a familias vulnerables de 51 colonias, que se entrega directamente en sus casas, y que incluye 2 mil 800 personas beneficiarias.

CIFRAS

6,900 personas forman parte del padrón del plan emergente, que incluye apoyos para quienes se quedaron sin empleo por la pandemia.

2,800 familias vulnerables de 51 colonias reciben despensas por parte de Bienestar y Desarrollo Social.

















