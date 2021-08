Suspenden a 7 negocios en Mazatlán por incumplir protocolos Covid-19

Mazatlán, Sin.- Desde que inició el período vacacional el 1 de julio, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa intensificó su operativo de inspección y vigilancia a establecimientos en la zona sur del estado, con el propósito de mitigar los contagios de Covid-19, y a la fecha ha suspendido de forma temporal a 7 negocios, entre ellos 1 clínica con consultorios, 3 restaurantes, 1 mueblería, 1 antro y 1 negocio de comida rápida.

“Llevamos entre el 87 y 90% de cumplimiento de las metas que nos fija la Federación, hemos estado realizando no solo la visitas que nos marcan como metas, hemos estado realizando visitas de fomento y reforzamiento de protocolos Covid, y hemos atendido una cantidad considerable de denuncias que se hacen a través de los portales de la Coepriss federal y hemos dado cumplimiento a cada una de ellas”, expresó Miguel Ángel García Gómez, coordinador regional de Coepriss.

Local Por no tener medidas contra Covid-19, sancionan a pulmonías en Mazatlán

Además de las suspensiones, entre las que se encuentran dos giros por el tema de aglomeraciones, comentó que se han hecho aseguramientos de insumos que ya estaban caducos en algunos establecimientos y se aplicaron algunas medidas de seguridad a negocios que no cumplían la normatividad sanitaria.

Sin embargo, aclaró que en ninguno de los casos fueron anomalías graves para una suspensión definitiva.

“Hemos sido más enérgicos para que los establecimientos cumplan a cabalidad de los protocolos, que vigilen la temperatura a las personas que ingresan, que cuenten con gel y que exijan irrestrictamente el uso de cubrebocas y ahora recientemente, las autoridades también están solicitando el certificado de vacunación”, expresó.

Refirió que entre las medidas de seguridad que se han ejercido, destacan 7 suspensiones temporales, de las cuales 2 fueron por aglomeración de personas, otra por humo de tabaco y uno por alcohol a menores, también se han realizado 2 aseguramientos de insumos, así como medidas de seguridad a establecimientos que no cumplían con la normatividad sanitaria.

También puedes leer: Por Covid-19, darán cubrebocas gratis en negocios de Sinaloa

La inspección y vigilancia de los filtros en comercios y establecimientos es permanente por parte de la Coepriss. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

En el caso del establecimiento por alcohol a menores, aclaró que no se encontró a menores en esa ocasión, pero se observó que no exigían la identificación o el comprobante de identidad, con el que se puede corroborar la edad de la persona, además de que no contaba con la señalética que se establece como medida preventiva.

“Prácticamente todo el año estamos haciendo operativos distintos, se trabaja prácticamente todo el año para disminuir en lo posible los riesgos sanitarios que puedan presentarse tanto por la venta de productos, alimentos o servicios que se brindan a la población”, concluyó.









Lee más aquí:

Local Exhortan a denunciar al transporte público que incumpla protocolos sanitarios en Mazatlán Local Aumentan 31.7% enfermedades respiratorias en Sinaloa