‘Surfos’ y ciudadanos exigen libre tránsito en las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.-La comunidad surfista de Mazatlán exige libre tránsito a las playas, y es que ante la construcción de desarrollos inmobiliarios contiguos a la Zona Federal Marítimo Terrestre, cada vez más se quedan sin espacios para accesar.

Esta tarde un grupo de “surfos”, acompañados también por ciudadanos interesados, derribaron de manera simbólica una malla ciclónica que impedía el paso a la playa Gaviotas, conocida entre ellos como Playa Camarón.

Adrián Valenzuela, presidente del Comité de Surfistas de Sinaloa, expresó que esta playa es icónica porque ha sido sede de torneos nacionales, internacionales y mundiales.

Agregó que hay compañeros que llevan más de 50 años practicando este deporte en esta zona y los accesos se van reduciendo cada vez más.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Desde el año pasado comenzaron a cerrar el paso, cuando un particular mandó cercar el predio, y aunque sí dejó un pasillo para el acceso, ya en dos ocasiones ha intentado restringirlo al público.

Temen que de empezar a levantarse muros de concreto también afecte en la dinámica de las olas.

"La ola está aquí, van a empezar a construir ahí y la ola la van a destruir. La comunidad surfing no está en contra del desarrollo de Mazatlán, eso trae prosperidad para todos, pero no a expensas de los derechos de los ciudadanos", expresó.

El libre acceso a las playas es un derecho constitucional, incluso hay un decreto que así lo manifiesta.

No otorgarán permiso

Por su parte el director de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán, informó que el predio es particular, pero que hasta el momento no hay ninguna solicitud, por tanto tampoco permiso, para iniciar con alguna construcción.

Aseguró además que si el particular llegara a tener esas intenciones, le sería condicionado el permiso a cambio de que garantice la servidumbre de paso.

"No vamos a otorgar ningún permiso de construcción hasta que tengamos conocimiento del tema, después tomaremos medidas en el asunto, no hay ningún permiso. Como es un terreno privado este tipo de materiales no afectan relativamente al medio ambiente, ya material de concreto, eso sí tenemos que estar al pendiente", dijo.

Añadió que si bien es cierto que el particular no tiene permiso de construcción, sí está en derecho de poder cercar su predio con materiales que no provoquen un impacto en la dinámica de la playa.