Superando obstáculos: personas en silla de ruedas alcanzan independencia

Culiacán, Sin. -Un grupo de personas en sillas de ruedas fue avistado descendiendo por las escaleras del Hospital de la Mujer; se trata de un entrenamiento para mejorar su calidad de vida.



El adiestramiento es impartido por Carlos Mario Zazueta, licenciado en fisioterapia y trabajador del DIF Sinaloa.

Comentó que este programa tiene como finalidad apoyar a individuos con movilidad reducida para que sean independientes y puedan desempeñar sus actividades cotidianas, como ir al trabajo, sin que haya un obstáculo que no puedan superar.



"Se llama inclusión para una vida digna, donde se llevan a cabo entrenamientos en sillas de ruedas activas, que son diferentes a las sillas ortopédicas; pesan la mitad que una ortopédica, no tienen descansa brazos, no tienen respaldo, son más fáciles de subir a un automóvil, se quita más fácilmente la rueda y aquí vienen los usuarios que utilizan silla de ruedas durante todo el día y toda su vida inclusive", explicó.

El funcionario menciona que algunas de las prácticas que se realizan en este programa incluyen enseñar a las personas cómo andar sobre césped y terracería.



Un caso es el de Samuel Eras, quien lleva 7 años asistiendo a este curso brindado por el DIF y afirma que su calidad de vida ha mejorado desde que comenzó a utilizar la silla activa.



"Las personas que vemos en la calle, las invitamos a que vengan al programa, lo conozcan y se quedan porque les gusta y comienzan a aprender todo lo que enseñamos aquí", dijo.



Los entrenamientos son a partir de las 8:30 los días miércoles. Para inscribirse es necesario contactar con el CREE; en caso de no contar con una silla activa, el DIF provee una.