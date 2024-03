Mazatlán, Sin. -Del 1 de enero a la fecha suman 3 mil 600 solicitudes de acceso a la información pública en Sinaloa, de las cuales el 6 por ciento está en recurso de revisión.

Sin dar cifras exactas, José Luis Moreno López, comisionado estatal para Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa, aseguró que los municipios más cuestionados son Culiacán y Escuinapa; además de que Mazatlán cayó del trono, pues de estar en primer lugar, las solicitudes bajaron considerablemente respecto al año pasado.

"Eso quiere decir que hay más información, de forma proactiva se está trabajando y además las solicitudes las contestan y yo creo que son a satisfacción del ciudadano, porque no interponen recurso de revisión", dijo.

Indicó que dentro de los temas más consultados se encuentran los cambios institucionales, las plantillas laborales, permisos de construcción, actas de Cabildo, entre otros.

Moreno López agregó que de las dependencias estatales, la Fiscalía General del Estado tiene el mayor número de recursos, debido a que contesta de manera muy genérica cada una de las solicitudes que le hacen.

Veda electoral

El comisionado de la Ceaipes aclaró que la veda electoral, periodo en que el gobierno no puede inaugurar obras ni presumir logros, no es pretexto para que los sujetos obligados no sigan actualizando sus portales de transparencia.

“La veda electoral no suspende los temas de transparencia. Toda la información debe estar en todos los portales, incluyendo los partidos políticos, excepto que haya alguna disposición en contrario por la autoridad electoral. Y en este caso no ha habido ninguna, por lo tanto, todo sigue igual y se actualiza en los mismos temas y con los mismos tiempos”, puntualizó.