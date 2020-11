Subsiste 30% de la flota camaronera de Mazatlán

Mazatlán, Sin. - A casi dos meses de que inició la temporada camaronera 2020-2021, sólo un 30% de la flota camaronera de Mazatlán (150 barcos) se mantiene en labores de pesca dentro de un segundo viaje de capturas.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola delegación Sinaloa, Jaime Osuna Magaña, recordó que para esta zafra sólo logró salir un 70% de 500 barcos, que fueron aproximadamente 350.

Declaró que además esperaban buenos volúmenes de captura de camarón, principalmente en las costas de Sonora, pero no fue así.





Disminuyó considerablemente la producción y las embarcaciones se trasladaron a Sonora para buscar el crustáceo





“Sí se redujo bastante, porque realmente no hubo negocio, yo pensaba que cómo iban a salir poquitos barcos e iban a tener de más, les iba a tocar de más, por lógica, pero no fue así, algunos trajeron y otros no, ahorita los que salieron le andan batallando, porque yo creo que están pescando nada más por mareas”, dijo.

En incertidumbre total los pescadores. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Osuna Magaña manifestó que así como él en su empresa, otros armadores decidieron amarrar parte de sus embarcaciones, por la inoperatividad que dejan los bajos volúmenes de captura y otros factores como el alto costo del diesel marino.

“Siguen sin dar una respuesta para un subsidio o incentivo, por lo que tienen que costearlo al precio, con lo que se incrementa el costo de operación y así es prácticamente imposible”, finalizó.

DATO

150 embarcaciones se mantienen en operación en altamar.

PARA SABER

En el primer viaje las embarcaciones trajeron en promedio 5 toneladas de camarón, cuando deben de capturar 7 o 7.5 para que pueda ser rentable la actividad.

















