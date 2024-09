SSPM no tiene reportes de hombres armados en hospital de Villa Unión

Mazatlán, Sin.- El secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, aclaró que su departamento no tuvo reportes oficiales sobre la presunta presencia de hombres en el hospital IMSS Bienestar de Villa Unión.

Según la información disponible, se divulgó que un grupo delictivo se llevó a tres trabajadoras del hospital, pero hasta el momento no se ha registrado ningún informe formal al respecto.

"De hecho, no tenemos reporte, no contamos con el reporte formal del 911. No sé si lo habrán formalizado ante la Fiscalía General del Estado, solamente por WhatsApp se han dado algunos audios, pero se ha verificado y ha sido negativo", dijo Barrón Valdez.

El secretario también destacó la importancia de seguir los canales oficiales para reportar y verificar hechos.

“Lo que deben hacer es denunciarlo ante el 911, se genera un folio y posteriormente lo pueden ratificar ante la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes," explicó.

Barrón Valdez recordó a la población que deben hacer un uso responsable de las redes sociales, para evitar la difusión de información no confirmada.

"No hay que compartir información que carece de certeza, de veracidad", enfatizó, al instar a mantener la calma y verificar la situación antes de replicar información.

El secretario informó que a pesar de los rumores y publicaciones en redes sociales sobre incidentes en la zona rural, la SSPM no ha registrado eventos de impacto en Mazatlán.

"En nuestra jurisdicción, no hemos tenido ningún evento de impacto", concluyó