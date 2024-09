SSPM niega relación entre crimen de policía y violencia en el sur del estado

Mazatlán, Sin.- El secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, descartó que el ataque en el que fue asesinado un agente preventivo, el jueves por la tarde, esté vinculado a los hechos violentos del centro y la zona serrana del sur del estado.

La situación ya está bajo investigación, por ello no proporcionó detalles específicos del crimen.

“Es una cuestión que ya se encuentra dentro de una carpeta de investigación. No puedo dar más datos del que se obtienen en el lugar, pues la responsabilidad con la que lo tengo que tomar me obliga a ser reservado en mis comentarios. Es un hecho lamentable”, señaló Barrón Valdez.

En respuesta a la pregunta sobre si el oficial había recibido amenazas antes del ataque, el secretario dijo no tener conocimiento sobre el tema.

“No, no tengo conocimiento de eso, la verdad. Es una cuestión que ya se encuentra dentro de una investigación, hay una indagatoria, y no puedo especular sobre lo que pueda o no haber pasado”, mencionó.

En cuanto a la posibilidad de que este incidente esté vinculado con la reciente detención de un individuo en Culiacán, Barrón Valdez fue enfático y dijo que no tenía que ver.

“No, no tiene nada que ver. Sería irresponsable de mi parte hacer un comentario sobre eso, ¿no?, es una situación que se tendría que investigar, pero de manera personal, no creo que haya ninguna relación entre los dos hechos”, añadió.

El secretario también abordó la preocupación entre la ciudadanía debido al incremento de la violencia y los rumores que circulan.

“Primero que nada, no hay que quedar en pánico. Es importante separar esta situación de otros eventos. Salen muchas cosas, ayer mismo salió un evento, y hay que ser muy cuidadosos con la información que se maneja”, agregó.

Barrón Valdez aseguró que la corporación ya ha tomado las medidas necesarias para proteger a los elementos en servicio.

“Todos los días se les da la recomendación en el momento que tengan cuidado en los lugares donde nos encontramos, las reacciones, las formas de ir trabajando. No se genera pánico tampoco interno porque en lugar de ponernos en mejores condiciones para trabajar, pues disminuyen. Son hechos totalmente lamentables, no deberían ocurrir”, concluyó el funcionario.