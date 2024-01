Soy respetuoso de la decisión de Morena: Edgar González Zatarain

Mazatlán, Sin. -Respetuoso de la decisión del partido asegura mantenerse Edgar González Zatarain, alcalde de Mazatlán, tras darse a conocer la lista de candidaturas hecha por el Consejo Estatal de Morena en Sinaloa y en la cual no aparece él como posible candidato a la presidencia municipal, sino Estrella Palacios, actual secretaria de Turismo.

El edil dijo que esta lista no es definitiva, falta el visto bueno de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, aun así abrazará cualquier decisión del partido.

"Yo respeto tanto la decisión del Consejo Estatal de Morena, el resultado de esa lista y obviamente respeto la decisión que se toma, pero también respetaremos la decisión que tome la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que se le habrá definir el día 15 como lo establece la convocatoria de quienes nos registramos o se registraron", dijo.

Agregó que brindará todo su apoyo a la decisión que tome finamente el partido, sea Palacios la candidata o cualquier otro, incluso hizo un llamado a la unidad.

"La apoyamos con todo, claro que sí, y si no es ella y es otra, porque hay otras mujeres, a quien sea, vamos a apoyar sin problemas. Queda muy poquito tiempo no hay que estresarse con eso, hay que seguirle madrugando al trabajo en las colonias, que es lo que hemos venido haciendo, imagínate que yo me distraiga con estos temas, aunque anduviera pataleando que ya hay algunos inconformes que andan hablándole a otros, eso no está bien, hay que llamar a la unidad, hay que cerrarle el paso a todos esos inconformes, a quienes de una u otra forma si no les tocó o siempre quieren estar, que se aguanten" agregó.

¿Va al gabinete de Rocha Moya?

Respecto a que podría unirse al gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya una vez terminada la administración, indicó que solo son especulaciones y que su meta es sacar adelante los compromisos del municipio

Resultados

Con base en la convocatoria, los resultados oficiales se darían a conocer después del 15 de enero.