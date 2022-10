Somos diferentes: Rocha Moya sobre campañas anticipadas de Morena

El gobernador Rubén Rocha Moya comentó que desde la llegada de la cuarta transformación a la presidencia de la República en 2018, en México ha cambiado la forma de proclamar a los aspirantes de candidaturas para los procesos electorales.

Tal es el caso del destape de ciertos candidatos de Morena, donde han quedado en evidencia las campañas anticipadas en favor de personajes como Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

También puedes leer: Cuen, el primer sinaloense que apoya a Adán Augusto por la presidencia de México

"Somos diferentes, somos desordenados, no acatamos esto o aquello, es lo que somos. Somos otra cosa, no somos lo mismo de antes cuando decían, no te muevas porque el que se mueve, no sale en la fotografía", dijo.

El mandatario refirió que Morena es diferente y prueba de ello, es que no se oculta la identidad de las corcholatas a las candidaturas, tal y como se hacía en antaño.

Sin embargo, recordó que el hecho de que se destape a los candidatos, no es motivo para que los partidos políticos se "brinquen las trancas", y que, en este caso, es el Instituto Nacional Electoral es el encargado de supervisar.

Vuelve Cuen

Referente a la instalación del primer comité Nacional de protagonistas a la transformación, mismo que es coordinado por el ex secretario de Salud y líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuen en favor de Adán Augusto López, opinó que esto fue creado por un partido local, pero que no cree que forme parte de una campaña desplegada.

Sin embargo, puntualizó que a diferencia de otros partidos políticos, en Morena, lo único que no se puede hacer, es crearle un equipo a tal o cual aspirante.

"Yo no tengo ninguna opinión adversa o de otro tipo. Lo único que le he dicho a mis colaboradores es que no se distraigan, ellos son de un partido, pues también puede ser cualquier otra cosa, lo único que no se puede hacer en Morena es armarle un equipo a tal o cual aspirante, así sea corcholata"