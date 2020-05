Sólo una unidad de transporte urbano trabaja en Escuinapa

Escuinapa.- La carencia de usuarios en el transporte urbano, que se originó a consecuencia del Covid-19, propició la suspensión de labores de la mayoría de las unidades que prestan este servicio en el municipio.

De acuerdo a la delegación de Vialidad y Transporte, en Escuinapa se tienen vigentes cinco unidades, las cuales hasta antes de la contingencia laboraban de manera normal.

El chofer de la única unidad que actualmente labora, externó que desde hace ya dos meses el pasaje bajó considerablemente, lo que obligó a sus compañeros a tener que parar de trabajar.

Nosotros nos mantenemos mayormente de los estudiantes, las temporadas en las que no hay clases se pone más difícil el trabajo para nosotros, ahorita con lo del coronavirus que se suspendieron las clases, pues menos pasaje hay.El chofer





Dijo que hasta para poder sostener la unidad que él trabaja es muy difícil, a pesar de ser la única que se mantiene en funciones.





Hay vueltas que no se sube nadie, es diesel que ya gastamos en esa vuelta, como chofer nos toca ganar por comisión, así como está de muerto no sale, hay veces que el patrón tiene que poner de su bolsa para pagarme, porque no sale.El chofer





Agregó que, por día, la unidad tiene un gasto promedio de entre 400 y 500 pesos en combustible, sin anexar los trabajos de mecánica que se le tienen que implementar cuando llega a presentar alguna falla.





