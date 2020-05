Sólo 20% de constructoras tienen obras en el sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción delegación sur, busca estrategias entre sus pequeñas empresas para sobrevivir durante la crisis sanitaria que se vive, ya que desde el año pasado las obras públicas se han visto disminuidas, tanto del gobierno federal como estatal.

El presidente de la CMIC, Eleuterio Silva Trujillo, informó que la emergencia sanitaria del Covid-19 mantiene en crisis al sector, ya que actualmente sólo el 20% de los 98 socios se encuentran ocupados en la ejecución de obra pública.

Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán

Expresó que la obra pública sigue estancada, todavía no hay más inversión, lo único que está en ejecución son las avenidas Rafael Buelna, Camarón Sábalo y Gutiérrez Nájera.









Las únicas empresas que están trabajando son las de las obras de la Rafael Buelna, Camarón Sábalo, lo que andan haciendo los pluviales en el Centro y párale de contar, ahorita estamos como en un 80% de desempleo en la cámara Eleuterio Silva Trujillo









Silva Trujillo indicó que la obra privada está parada, la gente no quiere invertir, pues siente una incertidumbre porque mientras no exista una vacuna no se va a superar la enfermedad.

Pidió que, aunque ahorita no hay licitaciones en puerta, están pidiendo que cuando se den, queden en empresas locales para que reactiven la economía, sobre todo en esta crisis que ha dejado la emergencia sanitaria del coronavirus.

El dirigente de los constructores señaló que al terminar las obras que están en marcha, se tendrá más competencia en las licitaciones que vayan saliendo, recordó que el año pasado en los concursos se tenían hasta 50 participantes.

Agregó que en las mesas sectoriales para dar a conocer lineamientos sanitarios en la construcción que se llevará a cabo en la nueva normalidad, se analizaron los protocolos con el personal y área de trabajo.









Todo eso está bien, pero cómo vamos a poner en práctica un protocolo si no tenemos la oportunidad de trabajo, quisiéramos tener trabajo para aplicarlo al 100%, e ir haciendo las modificaciones que se requieran Eleuterio Silva Trujillo









DATOS

98 socios tienen la CMIC delegación sur.

19 tienen obra en la ciudad.





























