Sobrevivir al son de la banda en tiempos de Covid-19

Mazatlán, Sin.- Atrás quedaron los tiempos en los que Abraham Durán formaba parte de los músicos que tocaban junto a Antonio Aguilar, Joan Sebastián o Verónica Castro. Hoy su escenario está en los cruceros de la ciudad, y vive de la caridad de los mazatlecos.

En los tiempos de Covid-19 no importa la experiencia, la fama o los éxitos obtenidos, se toca por pura necesidad.

En Mazatlán, las notas musicales surcan el aire, decenas de músicos como él, salen a las calles a tocar para llevar el sustento a sus hogares en esta cuarentena.

Para don Abraham, de 62 años de edad, originario Compostela, Nayarit, y quien tiene radicando casi la mitad de su vida en Mazatlán, esta situación es preocupante, ya que en más de 48 años de carrera musical, nunca había sido testigo de algo parecido.

Fue a los 14 años cuando empezó a aprender música de forma autodidacta, allá en la comunidad de El Melón, cerca de Eldorado, pero desde niño le gustó la música, ya que escuchaba a su papá tocar la armonía en su pueblo, donde se formó una banda. A él no le dieron instrumento porque el programa era para hijos de ejidatarios y él era nieto.

Carente de estudios y de oportunidades, buscó aprender a tocar diversos instrumentos, como la trompeta y la tambora, además de cantar, componer y hacer arreglos. Logró forjar una carrera exitosa, pero hoy lamentablemente toca en las calles.

Yo oía la banda y con una manguera tocaba, en ese entonces tenía 14 años, un año más tarde finalmente logré entrar a una banda, aprendí a tocar la trompeta observando a mis amigos y después tuve la oportunidad de estudiar tres años en la Ciudad de México.

“El Barbas”

“El Barbas”, como lo conocen en el ambiente musical, ha acompañado a artistas como Antonio Aguilar, Joan Sebastián, Verónica Castro o grupos como Vaqueros Musical y Los Pioneros. Hoy tiene el grupo versátil llamado La Experiencia, donde toca la trompeta y canta.

El oficio de la música le ha dado la oportunidad de tener un trabajo honesto y justamente remunerado, que no le da lujos, pero sí le permite vivir dignamente, aunque en estos tiempos de pandemia su entrada económica se ha visto severamente afectada.

Después de que anduve con bandas y artistas importantes, formé un grupo versátil, pero al cancelarse todo tipo de fiestas por el coronavirus, unos amigos músicos me invitaron a tocar en este crucero, es muy triste ver esto, es duro, no hay apoyo de nada, y lo peor es que no se ve para cuándo va a terminar esto.

“El Barbas”

De acuerdo a cifras del Sindicato de Músicos de Mazatlán, hay alrededor de dos mil músicos y más de la mitad de ellos están en situación difícil, por ello han tenido que salir a las calles, no para molestar a la gente, sino para sobrevivir.

Reconoce que la gente ya está enfadada, porque tienen mucho tiempo boteando en la calle, pero no tienen de otra. En su caso, se encuentran específicamente en el crucero de la avenida Bicentenario y El Delfín.

Don Abraham alegra el paso de los automovilistas. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

La gente sí apoyaba más al principio, pero también se enfada, en el caso de nosotros estamos de lunes a sábado, ya no apoyan mucho, somos muchas bandas en los cruceros y otras que andan en las colonias, por las calles.

“El Barbas”

En casi cinco décadas de carrera artística, ha tenido vivencias que nunca borrará de su mente, como cuando tocó con Ezequiel Peña en Mexicali, frente a 50 mil personas.

O cuando tocaba con la banda Los Pioneros en un jaripeo en Felipe Carrillo Puerto, Nayarit, y no llegó el vocalista, por lo que él tuvo que entrarle a la cantada, con muchos nervios, pero pudo salir adelante.

Con casi toda su vida entre instrumentos y giras, expresa que sabiéndola vivir, la vida de músico es muy bonita, es la carrera que nunca se termina, porque todos los días salen oportunidades de armar un baile.

Para él este es un estilo de vida que no piensa cambiar, por el simple hecho de que no conoce otro. En las buenas épocas llegó a ganar hasta tres mil pesos en un día, hoy, si bien le va, apenas junta 200 pesos, y termina todo asoleado.

Pero no se desanima, aunque la situación que se vive lo mantenga en la incertidumbre, sabe que la pandemia pasará y el ritmo de la banda sinaloense retumbará con más fuerza cuando eso suceda.

Mientras se pueda seguiré tocando, si dejo de hacerlo me muero más pronto, no imagino mi vida sin tocar, es un legado que también les he heredado a mis hijos, y aquí seguiré en este o en otro crucero, bajo el sol o como sea, al ritmo que toque la banda.

“El Barbas”

DATOS

62 años de edad tiene Abraham Durán

48 años de carrera musical.

2 mil músicos, aproximadamente, hay en Mazatlán.

TRAYECTORIA

En más de cuatro décadas en la música, “El Barbas” ha acompañado a artistas como Antonio Aguilar, Joan Sebastián, Verónica Castro o grupos como Vaqueros Musical y Los Pioneros.





